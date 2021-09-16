Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/zapret-1750252663.html
Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях - РИА Новости, 16.09.2021
Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:45
2021-09-16T02:56
общество
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.Как отмечает издание, первые сообщения об этом запрете появились еще весной, однако раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием начали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками, объясняет издание. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что никаких посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля."За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — говорили ранее в ГИБДД, сообщение которого цитирует издание. При этом уточняется, что если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.
https://ria.ru/20210722/prodazha-1742303621.html
https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_594:0:2911:1738_1920x0_80_0_0_124de429726f0213392f0ae9f55c247f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто
02:45 16.09.2021 (обновлено: 02:56 16.09.2021)
 
Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях

Autonews: инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.
Как отмечает издание, первые сообщения об этом запрете появились еще весной, однако раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием начали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 03:15
Россиянам объяснили, когда пора продавать личное авто
Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками, объясняет издание. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что никаких посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля.
"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — говорили ранее в ГИБДД, сообщение которого цитирует издание.
При этом уточняется, что если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.
Автомобили в грязи - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 02:15
Водителям объяснили, когда не штрафуют за грязное авто
 
ОбществоАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
Лента новостейМолния