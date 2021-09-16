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Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях

Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях - РИА Новости, 16.09.2021

Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях

Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T02:45

2021-09-16T02:45

2021-09-16T02:56

общество

авто

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах, сообщает Autonews.Как отмечает издание, первые сообщения об этом запрете появились еще весной, однако раньше сотрудники инспекции ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас вместе с денежным взысканием начали выдавать автомобилистам предписание о снятии шторок в указанный срок или вообще заставляют снимать их на месте. Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками, объясняет издание. Инспекторы ссылаются на технический регламент Таможенного союза и ПДД, в котором указано, что никаких посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя. Поэтому сетки, шторки, равно как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещаются к эксплуатации во время движения автомобиля."За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — говорили ранее в ГИБДД, сообщение которого цитирует издание. При этом уточняется, что если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.

https://ria.ru/20210722/prodazha-1742303621.html

https://ria.ru/20210706/shtrafy-1740021307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто