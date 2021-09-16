https://ria.ru/20210916/whatsapp-1750356424.html
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится новая функция - РИА Новости, 16.09.2021
В WhatsApp появится новая функция
Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги. О тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:01
2021-09-16T16:01
2021-09-16T17:28
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp даст возможность пользователям находить магазины и услуги. О тестировании сообщил исполнительный директор компании Уилл Кэткарт.Функция получила название "Предприятия поблизости" и доступна в бета-версии приложения для Android. В мессенджере появился новый раздел, в которой также включили рестораны, мастерские и прочие предприятия, находящиеся поблизости.В WhatsApp утверждают, что опция абсолютно конфиденциальна: программа не отслеживает местонахождение пользователей или информацию о компаниях, которые они просматривают при использовании опции.Сейчас "Предприятия поблизости" запущены лишь в одном бразильском Сан-Паулу, но в будущем WhatsApp может расширить географию новой функции.
https://ria.ru/20210906/whatsapp-1748858508.html
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