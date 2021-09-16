Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/vystavka-1750297415.html
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам" - РИА Новости, 16.09.2021
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"
Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:25
2021-09-16T17:28
культура
третьяковская галерея
иван крамской
архип куинджи
зельфира трегулова
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750298958_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a3fdb45b3a01b725e0cacc63068fcbb.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова."Этот проект крайне важен для нас, для Третьяковской галереи. Этот проект в какой-то степени экспериментальный. Это выставка-маршрут, мы никогда таких выставок не делали, но главное - мы еще никогда не пытались всмотреться в фигуру Павла Михайловича Третьякова как человека, который не только ставил перед собой задачу создания первого в стране музея национального русского искусства, а как человека, который обладал потрясающим глазом, пониманием того, что важно в искусстве, и невероятной смелостью", - сказала журналистам Трегулова накануне открытия.Нынешние посетители, по ее словам, привыкли к тому, что выставленные в залах Третьяковской галереи полотна - это общепринятые шедевры, однако те художники, которые сегодня считаются классиками, часто встречались с жесткой критикой современников.Выставка-маршрут включает 20 полотен, 15 из которых были куплены самим Третьяковым. Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" (1887) Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" (1861) Василия Перова, "Неизвестная" (1883) Ивана Крамского, "Березовая роща" (1879) Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины выставки-маршрута установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах, добавила Трегулова.Выставка-маршрут входит в программу юбилейных мероприятий галереи, которой в 2021 году исполнилось 165 лет. Выставка открыта для посетителей с 16 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.
https://ria.ru/20210914/chetverka-1750047259.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750298958_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_bf81e4626aecac18fc0dbe5381202ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
третьяковская галерея, иван крамской, архип куинджи, зельфира трегулова, новости культуры
17:25 16.09.2021 (обновлено: 17:28 16.09.2021)
 
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"

Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины художника Ивана Крамского "Неизвестная" (1883 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетители у картины художника Ивана Крамского Неизвестная (1883 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
"Этот проект крайне важен для нас, для Третьяковской галереи. Этот проект в какой-то степени экспериментальный. Это выставка-маршрут, мы никогда таких выставок не делали, но главное - мы еще никогда не пытались всмотреться в фигуру Павла Михайловича Третьякова как человека, который не только ставил перед собой задачу создания первого в стране музея национального русского искусства, а как человека, который обладал потрясающим глазом, пониманием того, что важно в искусстве, и невероятной смелостью", - сказала журналистам Трегулова накануне открытия.
© Государственная Третьяковская галереяРепин И.Е. "Портрет П.М. Третьякова". 1883
Репин И.Е. Портрет П.М. Третьякова. 1883
© Государственная Третьяковская галерея
Репин И.Е. "Портрет П.М. Третьякова". 1883
Нынешние посетители, по ее словам, привыкли к тому, что выставленные в залах Третьяковской галереи полотна - это общепринятые шедевры, однако те художники, которые сегодня считаются классиками, часто встречались с жесткой критикой современников.
"То, что мы попытались представить - это проход по дюжине залов Третьяковской галереи, в которых на своих местах висят полотна, к которым мы все привыкли, но это те полотна, которые в момент своего появления на выставках вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Михайловичем Третьяковым", - отметила Трегулова.
Выставка-маршрут включает 20 полотен, 15 из которых были куплены самим Третьяковым. Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" (1887) Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" (1861) Василия Перова, "Неизвестная" (1883) Ивана Крамского, "Березовая роща" (1879) Архипа Куинджи и другие полотна.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетители возле картины Всюду жизнь (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. Для проекта Отвергнутые шедевры.
1 из 3
Посетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве.
2 из 3
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетители возле картины художника Ивана Крамского Христос в пустыне (1872 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве.
3 из 3
Посетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3
Посетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3
Посетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Около каждой картины выставки-маршрута установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах, добавила Трегулова.
Выставка-маршрут входит в программу юбилейных мероприятий галереи, которой в 2021 году исполнилось 165 лет. Выставка открыта для посетителей с 16 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.
Здание Государственной Третьяковской галереи после реставрации. 2004 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 17:53Культура
Третьяковка, Пушкинский, "Гараж" и "ГЭС-2" образовали "Музейную четверку"
 
КультураТретьяковская галереяИван КрамскойАрхип КуинджиЗельфира ТрегуловаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния