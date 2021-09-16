https://ria.ru/20210916/vystavka-1750297415.html

Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"

Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам" - РИА Новости, 16.09.2021

Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"

Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:25

2021-09-16T17:25

2021-09-16T17:28

культура

третьяковская галерея

иван крамской

архип куинджи

зельфира трегулова

новости культуры

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова."Этот проект крайне важен для нас, для Третьяковской галереи. Этот проект в какой-то степени экспериментальный. Это выставка-маршрут, мы никогда таких выставок не делали, но главное - мы еще никогда не пытались всмотреться в фигуру Павла Михайловича Третьякова как человека, который не только ставил перед собой задачу создания первого в стране музея национального русского искусства, а как человека, который обладал потрясающим глазом, пониманием того, что важно в искусстве, и невероятной смелостью", - сказала журналистам Трегулова накануне открытия.Нынешние посетители, по ее словам, привыкли к тому, что выставленные в залах Третьяковской галереи полотна - это общепринятые шедевры, однако те художники, которые сегодня считаются классиками, часто встречались с жесткой критикой современников.Выставка-маршрут включает 20 полотен, 15 из которых были куплены самим Третьяковым. Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" (1887) Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" (1861) Василия Перова, "Неизвестная" (1883) Ивана Крамского, "Березовая роща" (1879) Архипа Куинджи и другие полотна. Около каждой картины выставки-маршрута установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах, добавила Трегулова.Выставка-маршрут входит в программу юбилейных мероприятий галереи, которой в 2021 году исполнилось 165 лет. Выставка открыта для посетителей с 16 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.

https://ria.ru/20210914/chetverka-1750047259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, иван крамской, архип куинджи, зельфира трегулова, новости культуры