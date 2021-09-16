17:25 16.09.2021 (обновлено: 17:28 16.09.2021)
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"
Третьяковка представила выставку-маршрут по "отвергнутым шедеврам"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины художника Ивана Крамского "Неизвестная" (1883 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея представила выставку-маршрут "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова", в которую вошли 20 полотен, вызвавших жесткую критику современников, но затем ставших хрестоматийными образцами высокого искусства, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова.
"Этот проект крайне важен для нас, для Третьяковской галереи. Этот проект в какой-то степени экспериментальный. Это выставка-маршрут, мы никогда таких выставок не делали, но главное - мы еще никогда не пытались всмотреться в фигуру Павла Михайловича Третьякова как человека, который не только ставил перед собой задачу создания первого в стране музея национального русского искусства, а как человека, который обладал потрясающим глазом, пониманием того, что важно в искусстве, и невероятной смелостью", - сказала журналистам Трегулова накануне открытия.
© Государственная Третьяковская галереяРепин И.Е. "Портрет П.М. Третьякова". 1883
© Государственная Третьяковская галерея
Репин И.Е. "Портрет П.М. Третьякова". 1883
Нынешние посетители, по ее словам, привыкли к тому, что выставленные в залах Третьяковской галереи полотна - это общепринятые шедевры, однако те художники, которые сегодня считаются классиками, часто встречались с жесткой критикой современников.
"То, что мы попытались представить - это проход по дюжине залов Третьяковской галереи, в которых на своих местах висят полотна, к которым мы все привыкли, но это те полотна, которые в момент своего появления на выставках вызывали бурю эмоций, волны негодования, жесткую критику, и невзирая на все это приобретались Павлом Михайловичем Третьяковым", - отметила Трегулова.
Выставка-маршрут включает 20 полотен, 15 из которых были куплены самим Третьяковым. Среди отобранных для экспозиции картин такие шедевры, как "Боярыня Морозова" (1887) Василия Сурикова, "Сельский крестный ход на Пасху" (1861) Василия Перова, "Неизвестная" (1883) Ивана Крамского, "Березовая роща" (1879) Архипа Куинджи и другие полотна.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
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Посетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
1 из 3
Посетители возле картины "Всюду жизнь" (1888 г.) художника Николая Ярошенко на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
2 из 3
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи "Березовая роща" (1879 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
3 из 3
Посетители возле картины художника Ивана Крамского "Христос в пустыне" (1872 г.) на выставке-маршруте "Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова" в Третьяковской галерее в Москве.
Около каждой картины выставки-маршрута установлены стойки с QR-кодами и подробной информацией о полотнах, добавила Трегулова.
Выставка-маршрут входит в программу юбилейных мероприятий галереи, которой в 2021 году исполнилось 165 лет. Выставка открыта для посетителей с 16 сентября 2021 по 13 марта 2022 года.