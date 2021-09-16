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Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем
Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем - РИА Новости, 16.09.2021
Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем
Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:34
2021-09-16T18:57
общество
египет
когалымавиа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
крушение airbus a321 в египте
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."В ходе переговоров с египетской стороной &lt;...&gt; поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268", — говорится в ответе дипломата на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.В результате российскому посольству в Каире удалось найти понимание с египетскими партнерами. Сейчас прорабатывают конкретные детали по осуществлению добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта."Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", — заключила Захарова.Взрыв самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом произошел 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.Катастрофа стала крупнейшей в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.После этого Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта. В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса. В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210729/rosaviatsiya-1743490042.html
https://ria.ru/20200304/1568129496.html
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общество, египет, когалымавиа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, крушение airbus a321 в египте, россия
18:34 16.09.2021 (обновлено: 18:57 16.09.2021)
 
Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем

Захарова: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв теракта над Синаем

© РИА Новости / Рафаэль ДаминовНа месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
На месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"В ходе переговоров с египетской стороной <...> поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268", — говорится в ответе дипломата на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.
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В результате российскому посольству в Каире удалось найти понимание с египетскими партнерами. Сейчас прорабатывают конкретные детали по осуществлению добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта.
"Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", — заключила Захарова.
Взрыв самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом произошел 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Катастрофа стала крупнейшей в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.
После этого Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта. В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса. В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ОбществоЕгипетКогалымавиаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваКрушение Airbus A321 в ЕгиптеРоссия
 
 
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