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Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем

Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем - РИА Новости, 16.09.2021

Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем

Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:34

2021-09-16T18:34

2021-09-16T18:57

общество

египет

когалымавиа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

крушение airbus a321 в египте

россия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова."В ходе переговоров с египетской стороной <...> поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268", — говорится в ответе дипломата на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.В результате российскому посольству в Каире удалось найти понимание с египетскими партнерами. Сейчас прорабатывают конкретные детали по осуществлению добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта."Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", — заключила Захарова.Взрыв самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом произошел 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.Катастрофа стала крупнейшей в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.После этого Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта. В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса. В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210729/rosaviatsiya-1743490042.html

https://ria.ru/20200304/1568129496.html

египет

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, египет, когалымавиа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, крушение airbus a321 в египте, россия