18:34 16.09.2021 (обновлено: 18:57 16.09.2021)
Россия и Египет достигли понимания по выплатам из-за теракта над Синаем
Захарова: Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв теракта над Синаем
© РИА Новости / Рафаэль ДаминовНа месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" в Египте
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва и Каир достигли принципиального понимания по вопросу выплат семьям погибших в авиакатастрофе российского А321 над Синаем в 2015 году, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
"В ходе переговоров с египетской стороной <...> поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268", — говорится в ответе дипломата на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД.
В результате российскому посольству в Каире удалось найти понимание с египетскими партнерами. Сейчас прорабатывают конкретные детали по осуществлению добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта.
"Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", — заключила Захарова.
Взрыв самолета "Когалымавиа" в небе над Синайским полуостровом произошел 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Катастрофа стала крупнейшей в истории Египта, кроме того, никогда в истории мировой авиации в авиакатастрофе не погибало большее количество россиян. Ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*. ФСБ квалифицировала инцидент как теракт.
После этого Россия прекратила авиасообщение с курортами Египта. В апреле 2018 года восстановили регулярные рейсы в Каир, откуда туристов развозили по местам отдыха на автобусах. Авиасообщение между странами было прервано и во время пандемии коронавируса. В начале июля Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, а также рекомендацию для туроператоров и агентств воздерживаться от продажи туров.
* Террористическая организация, запрещенная в России
4 марта 2020, 11:04"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом