https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750343487.html

Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам

Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам - РИА Новости, 16.09.2021

Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам

Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом при оказании... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:06

2021-09-16T15:06

2021-09-16T17:28

общество

распространение коронавируса

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

врачи

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749833713_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0a574968b1e254f3364ea9e30f818729.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом при оказании помощи больным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер отметил, что в 2021 году на эти цели выделили около 12,6 миллиарда рублей. Кроме того, средства получат не только врачи, но и средний, младший медперсонал, а также водители скорой помощи.Согласно указу президента Владимира Путина, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.Если после инфицирования на работе медик скончался, то компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.В июне российский лидер заявил, что правительство продолжит выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.

https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747631229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, врачи, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии