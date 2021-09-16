Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vyplaty-1750343487.html
Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам
Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам - РИА Новости, 16.09.2021
Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам
Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом при оказании... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:06
2021-09-16T17:28
общество
распространение коронавируса
правительство рф
михаил мишустин
здоровье - общество
врачи
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749833713_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_0a574968b1e254f3364ea9e30f818729.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом при оказании помощи больным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер отметил, что в 2021 году на эти цели выделили около 12,6 миллиарда рублей. Кроме того, средства получат не только врачи, но и средний, младший медперсонал, а также водители скорой помощи.Согласно указу президента Владимира Путина, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.Если после инфицирования на работе медик скончался, то компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.В июне российский лидер заявил, что правительство продолжит выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747631229.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749833713_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_6732b809ebbac8808b1f5bfc460d32de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, врачи, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 16.09.2021 (обновлено: 17:28 16.09.2021)
 
Правительство выплатит три миллиарда рублей заболевшим COVID-19 врачам

Правительство направит три миллиарда рублей на выплаты для заболевших COVID-19 врачей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство направит еще около трех миллиардов рублей на единовременные страховые выплаты для медработников, которые заразились коронавирусом при оказании помощи больным. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"К сожалению, бывает, что, заботясь о других, медики заболевают сами", — сказал он на заседании кабмина.

Премьер отметил, что в 2021 году на эти цели выделили около 12,6 миллиарда рублей. Кроме того, средства получат не только врачи, но и средний, младший медперсонал, а также водители скорой помощи.
Согласно указу президента Владимира Путина, для работников здравоохранения в случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности предусмотрены выплаты от 630 тысяч до двух миллионов рублей. Если отклонения не привели к недееспособности, то заболевший получит свыше 68,8 тысячи рублей.
Если после инфицирования на работе медик скончался, то компенсация составит более 2,7 миллиона рублей.
В июне российский лидер заявил, что правительство продолжит выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:21Распространение коронавируса
Врач рассказал, какие осложнения чаще всего встречаются после COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоПравительство РФМихаил МишустинЗдоровье - ОбществоврачиРоссияВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния