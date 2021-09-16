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Семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по миллиону рублей

Семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по миллиону рублей - РИА Новости, 16.09.2021

Семьям погибших в авиакатастрофе с L-410 выплатили по миллиону рублей

Семьям четырех погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области выплатили по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T06:10

2021-09-16T06:10

2021-09-16T06:10

происшествия

иркутск

иркутская область

l-410

россия

жесткая посадка l-410 в иркутской области

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ИРКУТСК, 16 сен – РИА Новости. Семьям четырех погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе Иркутской области выплатили по 1 миллиону рублей, сообщает правительство региона.Самолет L-410 группы компаний "СиЛа" 12 сентября в 18.15 мск совершил жесткую посадку в четырех километрах от поселка Казачинское Иркутской области. На борту находились 16 человек: четверо погибли, 12 пострадали. Среди погибших один член экипажа и три пассажира. Семьям погибших и пострадавших власти региона решили выплатить по 1 миллиону рублей. Пострадавшим в тяжелом состоянии в среду на банковские счета перечислили по 500 тысяч рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести – по 250 тысяч рублей, в легкой – по 100 тысяч рублей. Компания авиаперевозчик выплатит семьям погибших по 300 тысяч рублей, пострадавшим – по 100 тысяч.Отмечается, что 4 миллиона рублей на выплаты выделили из резервного фонда региона.В связи с авиаинцидентом возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Прокуратура по факту жесткой посадки самолета проводит проверку. Предварительно причинами аварии названы ошибки пилотирования и отказ техники.

https://ria.ru/20210913/gadzhet-1749905872.html

иркутск

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область, l-410, россия, жесткая посадка l-410 в иркутской области