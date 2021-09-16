Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750429369.html
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран - РИА Новости, 17.09.2021
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран
Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T23:51
2021-09-17T05:18
выборы в государственную думу
в мире
республика крым
сербия
франция
выборы в государственную думу
россия
тунис (страна)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152349/12/1523491213_0:161:2476:1553_1920x0_80_0_0_97ee9c60a4ae5b4acf1b99ff004355c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, в состав группы вошли девять наблюдателей и экспертов. В их числе четыре представителя Франции и три человека из Сербии."В планах наблюдателей посетить ряд избирательных участков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - подчеркнул Гемпель.
республика крым
сербия
франция
россия
тунис (страна)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152349/12/1523491213_17:0:2284:1700_1920x0_80_0_0_43b9761f6dda37de42c3611f709ebee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, республика крым, сербия, франция, выборы в государственную думу, россия, тунис (страна), госдума рф, юрий гемпель, европарламент
23:51 16.09.2021 (обновлено: 05:18 17.09.2021)
 
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран

Депутат Гемпель: в Крым на выборы прибыла группа наблюдателей из нескольких стран мира

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".
"Группа иностранных наблюдателей прибыла в Крым. В ее составе представители из Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы", - сказал Гемпель.
По его словам, в состав группы вошли девять наблюдателей и экспертов. В их числе четыре представителя Франции и три человека из Сербии.
"В планах наблюдателей посетить ряд избирательных участков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - подчеркнул Гемпель.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуВ миреРеспублика КрымСербияФранцияВыборы в Государственную думуРоссияТунис (страна)Госдума РФЮрий ГемпельЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния