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На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран - РИА Новости, 17.09.2021
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран
Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T23:51
2021-09-16T23:51
2021-09-17T05:18
выборы в государственную думу
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республика крым
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франция
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тунис (страна)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, в состав группы вошли девять наблюдателей и экспертов. В их числе четыре представителя Франции и три человека из Сербии."В планах наблюдателей посетить ряд избирательных участков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - подчеркнул Гемпель.
республика крым
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РИА Новости
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в мире, республика крым, сербия, франция, выборы в государственную думу, россия, тунис (страна), госдума рф, юрий гемпель, европарламент
23:51 16.09.2021 (обновлено: 05:18 17.09.2021)
На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран
Депутат Гемпель: в Крым на выборы прибыла группа наблюдателей из нескольких стран мира