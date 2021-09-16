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На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран

На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран - РИА Новости, 17.09.2021

На выборы в Крым прибыла группа наблюдателей из нескольких стран

Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-16T23:51

2021-09-16T23:51

2021-09-17T05:18

выборы в государственную думу

в мире

республика крым

сербия

франция

выборы в государственную думу

россия

тунис (страна)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Группа наблюдателей из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, прибыла в Крым для наблюдения выборами в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Европарламент в итоговом варианте доклада по отношениям Россия-ЕС утвердил поправку, призывающую европейские страны применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму, которые назвал "незаконными".По его словам, в состав группы вошли девять наблюдателей и экспертов. В их числе четыре представителя Франции и три человека из Сербии."В планах наблюдателей посетить ряд избирательных участков в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", - подчеркнул Гемпель.

республика крым

сербия

франция

россия

тунис (страна)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, республика крым, сербия, франция, выборы в государственную думу, россия, тунис (страна), госдума рф, юрий гемпель, европарламент