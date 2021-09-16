Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750424886.html
В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной
В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной - РИА Новости, 16.09.2021
В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T22:44
2021-09-16T22:44
выборы в государственную думу
оон
севастополь
франция
владимир путин
мид франции‎
выборы в государственную думу
владимир бобков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155750/08/1557500864_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_afec65e03a3b3b6f3e23b5123dd531d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма.Ранее представитель МИД Франции заявил, что их страна не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут в регионе и в целом по России 17-19 сентября."Прискорбно наблюдать за целым рядом государств, среди которых есть Франция, МИД которой делает весьма странные и неадекватные заявления", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, непризнание выборов в Крыму со стороны западных стран ни на что не повлияет."Россия не вмешивается в дела других государств, но нашему примеру, к сожалению, европейские страны не следуют и считают, что имеют какое-либо право давать оценку процессам, которые происходят внутри России. Они сильно заблуждаются. Их оценки давно уже не интересуют", - сказал вице-спикер.
https://ria.ru/20210916/volodin-1750401267.html
севастополь
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155750/08/1557500864_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0fde4da6d1b3a21d009e802cd8cfd019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оон, севастополь, франция, владимир путин, мид франции‎, выборы в государственную думу, владимир бобков, россия
22:44 16.09.2021
 
В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной

Вице-спикер парламента Крыма Бобков: позиция Франции по выборам в регионе прискорбна

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма.
Ранее представитель МИД Франции заявил, что их страна не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут в регионе и в целом по России 17-19 сентября.
"Прискорбно наблюдать за целым рядом государств, среди которых есть Франция, МИД которой делает весьма странные и неадекватные заявления", - сказал РИА Новости Бобков.
По его словам, непризнание выборов в Крыму со стороны западных стран ни на что не повлияет.
"Россия не вмешивается в дела других государств, но нашему примеру, к сожалению, европейские страны не следуют и считают, что имеют какое-либо право давать оценку процессам, которые происходят внутри России. Они сильно заблуждаются. Их оценки давно уже не интересуют", - сказал вице-спикер.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 18:56Выборы в Государственную думу
Володин прокомментировал доклад Европарламента по выборам в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуООНСевастопольФранцияВладимир ПутинМИД Франции‎Выборы в Государственную думуВладимир БобковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Эксперты рассказали о самых высоких зарплатах среди популярных вакансий
06:03На Урале и в ряде регионов Поволжья открылись избирательные участки
05:57На Чукотке проголосовали свыше 15 процентов избирателей
05:42"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
05:38Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Лента новостейМолния