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В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной

В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной - РИА Новости, 16.09.2021

В Крыму назвали позицию Франции по выборам в регионе прискорбной

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T22:44

2021-09-16T22:44

2021-09-16T22:44

выборы в государственную думу

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севастополь

франция

владимир путин

мид франции‎

выборы в государственную думу

владимир бобков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал прискорбным отказ Франции признавать проведение парламентских выборов на территории Крыма.Ранее представитель МИД Франции заявил, что их страна не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут в регионе и в целом по России 17-19 сентября."Прискорбно наблюдать за целым рядом государств, среди которых есть Франция, МИД которой делает весьма странные и неадекватные заявления", - сказал РИА Новости Бобков.По его словам, непризнание выборов в Крыму со стороны западных стран ни на что не повлияет."Россия не вмешивается в дела других государств, но нашему примеру, к сожалению, европейские страны не следуют и считают, что имеют какое-либо право давать оценку процессам, которые происходят внутри России. Они сильно заблуждаются. Их оценки давно уже не интересуют", - сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20210916/volodin-1750401267.html

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франция

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оон, севастополь, франция, владимир путин, мид франции‎, выборы в государственную думу, владимир бобков, россия