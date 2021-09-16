20:49 16.09.2021 (обновлено: 21:30 16.09.2021)
Постпред России при ЕС прокомментировал доклад о выборах в Госдуму
Постпред России при ЕС Чижов: страны союза разделились во мнениях по выборам в Госдуму
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Европарламенте не было полного единодушия по докладу о выборах в России, у части евродепутатов можно "собрать остатки здравого смысла", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Итоги голосования говорят о том, что полного единодушия в поддержку этого опуса, даже среди европарламентариев, не было. Конечно, 494 голоса "за" - это уверенное большинство, но тем не менее 103 "против" и 72 еще воздержались. Так что, наверное, остатки здравого смысла у части евродепутатов по сусекам можно собрать", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается значения резолюции, то как и все предыдущие, она является документом рекомендательным... Я бы не преувеличивал значение нынешнего бумаготворчества евродепутатов... Я считаю, что двух мнений быть не может. Они сами пишут не только о том, насколько плоха нынешняя власть в России, но и как должна выглядеть та власть, которая евродепутатам понравится... и что нужно, в частности, не теряя времени менять российское законодательство и расширить возможности участия оппозиции", - сказал Чижов, отметив, что ЕП даже не скрывает, что доклад - попытка повлиять на российскую политику.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.