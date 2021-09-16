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Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы
Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы - РИА Новости, 16.09.2021
Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы
Одной из ключевых особенностей текущей избирательной кампании стало максимально активное взаимодействие кандидатов и избирателей в интернете, уверены участники... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:18
2021-09-16T18:18
политика
алексей чеснаков
анна федорова
александр асафов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Одной из ключевых особенностей текущей избирательной кампании стало максимально активное взаимодействие кандидатов и избирателей в интернете, уверены участники круглого стола "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?", прошедшего в Москве."Все больше уходят в интернет, соцсети и мессенджеры – в электронный контакт с избирателем. Они делают это там, где избирателю удобно. То есть это не избирателю надо бежать за партией туда, где эта партия соизволила находиться, а сама партия приходит к избирателю", – отметила политолог Анна Федорова.Она также выразила недоумение по поводу критического отношения некоторых граждан к электронному голосованию.Ее поддержал коллега-политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов. Он обратил внимание, что дистанционное голосование защищено ключами шифрования и обеспечивает тайну и анонимность."В Москве люди, которые доверяют электронным сервисам и привыкли к ним, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ", – отметил он.Как подчеркнул эксперт, о надежности такого способа отдать свой голос говорит большое количество зарегистрировавшихся – более 2 млн человек. Ранее зарегистрировались президент и премьер-министр, что также показывает уровень доверия к новым инструментам.В ходе дискуссии эксперты затронули тему "Умного голосования" и сошлись во мнении, что данный проект изначально был провальным."Создатели не получили того эффекта, на который они рассчитывали. Мне кажется, он и не мог его иметь, потому что первоначально, когда эта процедура была обозначена, сразу же говорили о ее юридической несостоятельности", – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Кроме того, по его словам, в списках кандидатов есть люди, которые и так бы выиграли и без УГ. "Я думаю, нам стоить ожидать, что организаторы этого самого УГ будут приписывать себе победу тех или иных кандидатов", – сказал он.
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политика, алексей чеснаков, анна федорова, александр асафов
18:18 16.09.2021
 

Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы

© РИА Новости / Нина ЗотинаКруглый стол "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?"
Круглый стол Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии? - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Одной из ключевых особенностей текущей избирательной кампании стало максимально активное взаимодействие кандидатов и избирателей в интернете, уверены участники круглого стола "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?", прошедшего в Москве.
"Все больше уходят в интернет, соцсети и мессенджеры – в электронный контакт с избирателем. Они делают это там, где избирателю удобно. То есть это не избирателю надо бежать за партией туда, где эта партия соизволила находиться, а сама партия приходит к избирателю", – отметила политолог Анна Федорова.
Она также выразила недоумение по поводу критического отношения некоторых граждан к электронному голосованию.
"Это логичный путь развития выборов как института. У нас в интернете происходит практически все", – заметила Федорова.
Ее поддержал коллега-политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов. Он обратил внимание, что дистанционное голосование защищено ключами шифрования и обеспечивает тайну и анонимность.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 16:25Выборы в Государственную думу
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
"В Москве люди, которые доверяют электронным сервисам и привыкли к ним, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ", – отметил он.
Как подчеркнул эксперт, о надежности такого способа отдать свой голос говорит большое количество зарегистрировавшихся – более 2 млн человек. Ранее зарегистрировались президент и премьер-министр, что также показывает уровень доверия к новым инструментам.
"Распространяется мнение, что голосование непрозрачно и можно отследить, как распределяются голоса. Сама технология не позволяет это сделать", – заключил Асафов.
В ходе дискуссии эксперты затронули тему "Умного голосования" и сошлись во мнении, что данный проект изначально был провальным.
"Создатели не получили того эффекта, на который они рассчитывали. Мне кажется, он и не мог его иметь, потому что первоначально, когда эта процедура была обозначена, сразу же говорили о ее юридической несостоятельности", – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Кроме того, по его словам, в списках кандидатов есть люди, которые и так бы выиграли и без УГ. "Я думаю, нам стоить ожидать, что организаторы этого самого УГ будут приписывать себе победу тех или иных кандидатов", – сказал он.
 
ПолитикаАлексей ЧеснаковАнна ФедороваАлександр Асафов
 
 
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