https://ria.ru/20210916/vybory-1750392875.html

Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы

Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы - РИА Новости, 16.09.2021

Особенности избирательной кампании: эксперты обсудили предстоящие выборы

Одной из ключевых особенностей текущей избирательной кампании стало максимально активное взаимодействие кандидатов и избирателей в интернете, уверены участники... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:18

2021-09-16T18:18

2021-09-16T18:18

политика

алексей чеснаков

анна федорова

александр асафов

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Одной из ключевых особенностей текущей избирательной кампании стало максимально активное взаимодействие кандидатов и избирателей в интернете, уверены участники круглого стола "Основные факторы избирательной кампании 2021: как с ними работали партии?", прошедшего в Москве."Все больше уходят в интернет, соцсети и мессенджеры – в электронный контакт с избирателем. Они делают это там, где избирателю удобно. То есть это не избирателю надо бежать за партией туда, где эта партия соизволила находиться, а сама партия приходит к избирателю", – отметила политолог Анна Федорова.Она также выразила недоумение по поводу критического отношения некоторых граждан к электронному голосованию.Ее поддержал коллега-политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов. Он обратил внимание, что дистанционное голосование защищено ключами шифрования и обеспечивает тайну и анонимность."В Москве люди, которые доверяют электронным сервисам и привыкли к ним, которые понимают, что это удобно, выбирают этот способ", – отметил он.Как подчеркнул эксперт, о надежности такого способа отдать свой голос говорит большое количество зарегистрировавшихся – более 2 млн человек. Ранее зарегистрировались президент и премьер-министр, что также показывает уровень доверия к новым инструментам.В ходе дискуссии эксперты затронули тему "Умного голосования" и сошлись во мнении, что данный проект изначально был провальным."Создатели не получили того эффекта, на который они рассчитывали. Мне кажется, он и не мог его иметь, потому что первоначально, когда эта процедура была обозначена, сразу же говорили о ее юридической несостоятельности", – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.Кроме того, по его словам, в списках кандидатов есть люди, которые и так бы выиграли и без УГ. "Я думаю, нам стоить ожидать, что организаторы этого самого УГ будут приписывать себе победу тех или иных кандидатов", – сказал он.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750362116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, алексей чеснаков, анна федорова, александр асафов