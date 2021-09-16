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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750362116.html
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов - РИА Новости, 16.09.2021
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
За последние два дня появились тысячи фейков о выборах, и на данный момент их более 5 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:25
2021-09-16T16:25
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
александр малькевич
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За последние два дня появились тысячи фейков о выборах, и на данный момент их более 5 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."За последние два дня добавились тысячи фейков о выборах, теперь их число переваливало за 5 тысяч. В субботу утром на брифинге будем рассказывать о том, что происходит, кто вбрасывает, как вбрасывает", - сказал Малькевич.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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политика, госдума рф, александр малькевич, россия
16:25 16.09.2021
 
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов

Член ОП Малькевич: за последние два дня появились тысячи фейков о выборах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За последние два дня появились тысячи фейков о выборах, и на данный момент их более 5 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.
"За последние два дня добавились тысячи фейков о выборах, теперь их число переваливало за 5 тысяч. В субботу утром на брифинге будем рассказывать о том, что происходит, кто вбрасывает, как вбрасывает", - сказал Малькевич.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 10:53
Рабочая группа ОП выявила фейки по избирательной кампании
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФАлександр МалькевичРоссия
 
 
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