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Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов - РИА Новости, 16.09.2021
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
За последние два дня появились тысячи фейков о выборах, и на данный момент их более 5 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:25
2021-09-16T16:25
2021-09-16T16:25
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
александр малькевич
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. За последние два дня появились тысячи фейков о выборах, и на данный момент их более 5 тысяч, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич."За последние два дня добавились тысячи фейков о выборах, теперь их число переваливало за 5 тысяч. В субботу утром на брифинге будем рассказывать о том, что происходит, кто вбрасывает, как вбрасывает", - сказал Малькевич.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210831/feyki-1747948365.html
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политика, госдума рф, александр малькевич, россия
Малькевич сообщил о тысячах фейков, появившихся за два дня до выборов
Член ОП Малькевич: за последние два дня появились тысячи фейков о выборах