https://ria.ru/20210916/vybory-1750345266.html

В МИД заявили о вмешательстве США в выборы в Госдуму

В МИД заявили о вмешательстве США в выборы в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД заявили о вмешательстве США в выборы в Госдуму

Москва фиксирует вмешательство США в выборы в Госдуму, но не делает из этого пиар-кампанию и не занимается "мегафонной дипломатией", заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:12

2021-09-16T15:12

2021-09-16T15:35

выборы в государственную думу

политика

сша

москва

госдума рф

россия

мария захарова

джон салливан

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Москва фиксирует вмешательство США в выборы в Госдуму, но не делает из этого пиар-кампанию и не занимается "мегафонной дипломатией", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы готовимся к нашим выборам, которые вот уже завтра. Досрочная часть их уже стартовала, завтра у нас стартует основная часть. Мы фиксируем вмешательство США. Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причем это уже не дипломатия, это уже были бои без правил. Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на Первом канале.Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/piskarev-1750348839.html

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сша

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, москва, госдума рф, россия, мария захарова, джон салливан