15:12 16.09.2021 (обновлено: 15:35 16.09.2021)
В МИД заявили о вмешательстве США в выборы в Госдуму
МИД: Москва зафиксировала вмешательство США в выборы в Госдуму, но не делает пиар-кампанию
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к проведению голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен - РИА Новости. Москва фиксирует вмешательство США в выборы в Госдуму, но не делает из этого пиар-кампанию и не занимается "мегафонной дипломатией", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы готовимся к нашим выборам, которые вот уже завтра. Досрочная часть их уже стартовала, завтра у нас стартует основная часть. Мы фиксируем вмешательство США. Мы об этом не кричим на каждом углу, мы из этого не делаем пиар-кампанию, мы не занимаемся вот той самой "мегафонной дипломатией", которой занимались они, причем это уже не дипломатия, это уже были бои без правил. Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий", - сказала Захарова в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Посол США в РФ Джон Салливан в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы. МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы. Госдепартамент США со своей стороны настаивает, что американский посол обсуждал вопросы стабилизации российско-американских отношений.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК . Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.