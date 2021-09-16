https://ria.ru/20210916/vybory-1750335293.html

Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут

Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут - РИА Новости, 16.09.2021

Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут

Голосование по выборам в Госдуму РФ в Ливии не состоится, избирательный участок будет открыт в Тунисе, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:32

2021-09-16T14:32

2021-09-16T14:32

выборы в государственную думу

в мире

ливия

триполи

госдума рф

россия

джамшед болтаев

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование по выборам в Госдуму РФ в Ливии не состоится, избирательный участок будет открыт в Тунисе, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев."Голосования в Ливии не будет, поскольку там нет посольства и избирательного участка", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "проголосовать можно в Тунисе или других российских посольствах вокруг".Он заметил, что сам будет голосовать в посольстве РФ в Тунисе.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.

https://ria.ru/20210916/evroparlament-1750323774.html

ливия

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в мире, ливия, триполи, госдума рф, россия, джамшед болтаев