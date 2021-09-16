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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750335293.html
Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут
Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут - РИА Новости, 16.09.2021
Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут
Голосование по выборам в Госдуму РФ в Ливии не состоится, избирательный участок будет открыт в Тунисе, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:32
2021-09-16T14:32
выборы в государственную думу
в мире
ливия
триполи
госдума рф
россия
джамшед болтаев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование по выборам в Госдуму РФ в Ливии не состоится, избирательный участок будет открыт в Тунисе, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев."Голосования в Ливии не будет, поскольку там нет посольства и избирательного участка", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "проголосовать можно в Тунисе или других российских посольствах вокруг".Он заметил, что сам будет голосовать в посольстве РФ в Тунисе.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.
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в мире, ливия, триполи, госдума рф, россия, джамшед болтаев
14:32 16.09.2021
 
Голосование по выборам в Госдуму в Ливии проводить не будут

Голосование по выборам в Госдуму в Ливии не будут проводить из-за отсутствия посольства

CC0 / AJL / Tripoli International AirportМеждународный аэропорт Триполи
Международный аэропорт Триполи - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC0 / AJL / Tripoli International Airport
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Голосование по выборам в Госдуму РФ в Ливии не состоится, избирательный участок будет открыт в Тунисе, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России Джамшед Болтаев.
"Голосования в Ливии не будет, поскольку там нет посольства и избирательного участка", - рассказал он. По словам высокопоставленного дипломата, "проголосовать можно в Тунисе или других российских посольствах вокруг".
Он заметил, что сам будет голосовать в посольстве РФ в Тунисе.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти – Правительство национального согласия в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьера единого правительства Ливии и трех членов Президентского совета, главной задачей которых будет проведение 24 декабря парламентских и президентских выборов. В марте в городе Сирт парламент Ливии утвердил состав Правительства народного единства на специальном заседании, вынеся ему вотум доверия.
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:33Выборы в Государственную думу
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Выборы в Государственную думуВ миреЛивияТриполиГосдума РФРоссияДжамшед Болтаев
 
 
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