https://ria.ru/20210916/vybory-1750277264.html

Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам

Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам - РИА Новости, 16.09.2021

Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам

Американские компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:34

2021-09-16T10:34

2021-09-16T11:00

выборы в государственную думу

apple

google

политика

андрей климов

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Американские компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ".Ранее он сообщил РИА Новости, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание."До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", - сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.Отвечая на вопрос корреспондента, будет ли представителям компании представлено слово, если они придут на заседании комиссии, Климов отметил: "Все будет зависеть от того, какая доверенность у них будет, уполномочены ли они будут представлять компании".

https://ria.ru/20210914/pristavy-1749992053.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, google, политика, андрей климов