https://ria.ru/20210916/vybory-1750277264.html
Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам
Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам - РИА Новости, 16.09.2021
Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам
Американские компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:34
2021-09-16T10:34
2021-09-16T11:00
выборы в государственную думу
apple
google
политика
андрей климов
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Американские компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов.Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ".Ранее он сообщил РИА Новости, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание."До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", - сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.Отвечая на вопрос корреспондента, будет ли представителям компании представлено слово, если они придут на заседании комиссии, Климов отметил: "Все будет зависеть от того, какая доверенность у них будет, уполномочены ли они будут представлять компании".
https://ria.ru/20210914/pristavy-1749992053.html
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apple, google, политика, андрей климов
10:34 16.09.2021 (обновлено: 11:00 16.09.2021)
Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании по выборам
Сенатор Климов: Google и Apple ответили на приглашение поучаствовать в заседании к выборам
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Американские компании Google
и Apple
отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета обсудить недопустимость вмешательства в выборы РФ, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Андрей Климов
.
Сенатор в четверг проведет заседание комиссии на тему "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ".
Ранее он сообщил РИА Новости, что направил приглашение руководству компаний, чтобы они могли направить своих представителей на это заседание.
"До 10.00 мск они отреагировали, они все получили, коммуникация началась", - сказал политик. Климов не стал уточнять, будут ли представители компаний участвовать в заседании комиссии.
Отвечая на вопрос корреспондента, будет ли представителям компании представлено слово, если они придут на заседании комиссии, Климов отметил: "Все будет зависеть от того, какая доверенность у них будет, уполномочены ли они будут представлять компании".