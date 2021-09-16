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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750271741.html
Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства
Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства - РИА Новости, 16.09.2021
Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства
Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:59
2021-09-16T10:03
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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севастополь
мексика
москва
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19 сентября, выездное голосование в других городах не будет проводиться из-за санитарных ограничений, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Константин Дорохин."Пандемия коронавируса, санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяют нам организовать выездное голосование в других городах Мексики, как это было в предыдущие годы. Тем не менее мы примем избирателей в консульском отделе посольства в Мехико", - сказал Дорохин.По словам главы УИК, основное новшество выборов - возможность дистанционного голосования для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Для этого необходимо было зарегистрироваться через портал госуслуг.В УИК отметили, что на участке будут действовать строгие санитарные меры, и попросили избирателей принести свои ручки для заполнения бюллетеней.
https://ria.ru/20210915/vybory-1750141023.html
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политика, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, севастополь, мексика, москва, константин дорохин
09:59 16.09.2021 (обновлено: 10:03 16.09.2021)
 
Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства

Россияне в Мексике смогут проголосовать на думских выборах в консульском отделе посольства

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка №1055 в Пятигорске
Подготовка избирательного участка №1055 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19 сентября, выездное голосование в других городах не будет проводиться из-за санитарных ограничений, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Константин Дорохин.
"Пандемия коронавируса, санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяют нам организовать выездное голосование в других городах Мексики, как это было в предыдущие годы. Тем не менее мы примем избирателей в консульском отделе посольства в Мехико", - сказал Дорохин.
Информационный баннер избирательной комиссии о предстоящих выборах в Государственную Думу на улице Орджоникидзе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 12:26Выборы в Государственную думу
На выборах в некоторых регионах избиратели получат до девяти бюллетеней
По словам главы УИК, основное новшество выборов - возможность дистанционного голосования для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Для этого необходимо было зарегистрироваться через портал госуслуг.
"По опыту проведения голосования за депутатов Госдумы предыдущего созыва можно предположить, что на наш участок придет порядка 300 человек. При этом прогнозировать явку достаточно сложно именно из-за введения в этом году практики онлайн-голосования. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число соотечественников смогло реализовать свое конституционное право, поэтому призываю проживающих в Мексике российских граждан прийти 19 сентября в консульский отдел и проголосовать", - добавил Дорохин.
В УИК отметили, что на участке будут действовать строгие санитарные меры, и попросили избирателей принести свои ручки для заполнения бюллетеней.
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 20:05Выборы в Государственную думу
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