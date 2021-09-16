09:59 16.09.2021 (обновлено: 10:03 16.09.2021)
Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства
Россияне в Мексике смогут проголосовать на думских выборах в консульском отделе посольства
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка №1055 в Пятигорске
МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19 сентября, выездное голосование в других городах не будет проводиться из-за санитарных ограничений, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Константин Дорохин.
"Пандемия коронавируса, санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяют нам организовать выездное голосование в других городах Мексики, как это было в предыдущие годы. Тем не менее мы примем избирателей в консульском отделе посольства в Мехико", - сказал Дорохин.
По словам главы УИК, основное новшество выборов - возможность дистанционного голосования для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Для этого необходимо было зарегистрироваться через портал госуслуг.
"По опыту проведения голосования за депутатов Госдумы предыдущего созыва можно предположить, что на наш участок придет порядка 300 человек. При этом прогнозировать явку достаточно сложно именно из-за введения в этом году практики онлайн-голосования. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число соотечественников смогло реализовать свое конституционное право, поэтому призываю проживающих в Мексике российских граждан прийти 19 сентября в консульский отдел и проголосовать", - добавил Дорохин.
В УИК отметили, что на участке будут действовать строгие санитарные меры, и попросили избирателей принести свои ручки для заполнения бюллетеней.