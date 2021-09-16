https://ria.ru/20210916/vybory-1750271741.html

Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства

Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства - РИА Новости, 16.09.2021

Россияне в Мексике смогут проголосовать в консульском отделе посольства

Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:59

2021-09-16T09:59

2021-09-16T10:03

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политика

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МЕХИКО, 16 сен - РИА Новости. Единственный избирательный участок на выборах депутатов Госдумы для россиян, проживающих в Мексике, организуют в консульском отделе посольства в Мехико 19 сентября, выездное голосование в других городах не будет проводиться из-за санитарных ограничений, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии (УИК) Константин Дорохин."Пандемия коронавируса, санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяют нам организовать выездное голосование в других городах Мексики, как это было в предыдущие годы. Тем не менее мы примем избирателей в консульском отделе посольства в Мехико", - сказал Дорохин.По словам главы УИК, основное новшество выборов - возможность дистанционного голосования для жителей Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей. Для этого необходимо было зарегистрироваться через портал госуслуг.В УИК отметили, что на участке будут действовать строгие санитарные меры, и попросили избирателей принести свои ручки для заполнения бюллетеней.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750141023.html

https://ria.ru/20210915/roskomnadzor-1750231234.html

севастополь

мексика

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, севастополь, мексика, москва, константин дорохин