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Наблюдатели ПАСЕ представят доклад по итогам выборов в России

Наблюдатели ПАСЕ представят доклад по итогам выборов в России - РИА Новости, 16.09.2021

Наблюдатели ПАСЕ представят доклад по итогам выборов в России

Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам выборов в Госдуму РФ представят доклад в бюро ассамблеи, сообщил РИА Новости французский... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T09:05

2021-09-16T09:05

2021-09-16T09:05

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выборы в государственную думу

элла памфилова

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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по итогам выборов в Госдуму РФ представят доклад в бюро ассамблеи, сообщил РИА Новости французский депутат Жак Мэр, входящий в состав делегации.Ранее отмечалось, что наблюдатели ПАСЕ будут находиться в Москве 17-19 сентября для оценки парламентских выборов. В миссию входят пять парламентариев из разных стран. Возглавит делегацию Пьер-Ален Фридез (Швейцария)."Предусматривается, что доклад будет представлен в бюро ПАСЕ. И затем бюро решит, что с ним будет дальше", - сказал Мэр. Он также отметил, что доклад не будет представлен на осенней сессии ПАСЕ, которая откроется 27 сентября.Как сообщается в коммюнике организации, у представителей миссии ПАСЕ запланированы встречи с представителями политических сил, включая парламентские и непарламентские партии, международными наблюдателями, а также в ЦИК.Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова выражала готовность встретиться с наблюдателями ПАСЕ.Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В Россию приглашены зарубежные наблюдатели, с учетом COVID-19 были введены квоты на их присутствие на выборах в РФ. ПАСЕ решила прислать в Россию лишь миссию по оценке голосования в РФ.

https://ria.ru/20210915/vybory-1750155701.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, европа, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия