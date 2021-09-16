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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html
"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 16.09.2021
"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам
Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T01:01
2021-09-16T02:09
выборы в государственную думу
политика
выборы
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля.Он подчеркнул, что все заинтересованы в том, "чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России".По словам главы государства, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое. В частности, подчеркнул Путин, обновленная Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров."Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности", — добавил президент.Нужна ответственностьРоссийский лидер призвал граждан к взвешенной позиции при голосовании.Кроме того, он напомнил, что в этом году в нескольких регионах также доступно электронное голосование, а современные технологии гарантируют безопасность и надежность этого метода.Высший смысл выборов, подчеркнул он, заключается в выражении воли народа страны как главного источника власти и реализации конституционного права граждан определять дальнейшее развитие России, "которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной".В дальнейшем предстоит многое сделать, отметил президент."И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы", — пояснил глава государства.Главная рольРабота в Государственной Думе — сложнейшая, она исключает популизм и пустословие, а также требует высочайшего профессионализма, напомнил Путин.При этом, подчеркнул он, необходимо, чтобы парламент был сильным и авторитетным, а депутаты нового созыва действовали в интересах страны и ее народа."Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", — сказал российский лидер.Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.Выборы в парламентГолосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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РИА Новости
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96
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"Сделайте свой выбор": Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Обращение Владимира Путина накануне выборов в Государственную Думу (Эмбарго до 00.00 16.09.2021.)
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политика, выборы, владимир путин, россия
01:01 16.09.2021 (обновлено: 02:09 16.09.2021)
 
"Нужен сильный парламент": Владимир Путин обратился к россиянам

Путин: россиянам нужно, чтобы в Госдуму пришли авторитетные люди, выполняющие обещания

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля.
Дорогие друзья! В ближайшие дни — 17-го, 18-го и 19 сентября — состоятся выборы депутатов Государственной думы. Избрание её нового состава — безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны.
Президент РФ В. Путин встретился в Кремле с победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио
Владимир Путин
Президент России
Он подчеркнул, что все заинтересованы в том, "чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России".
По словам главы государства, от конструктивного взаимодействия законодательной и исполнительной власти в будущем будет зависеть многое. В частности, подчеркнул Путин, обновленная Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.
"Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создает новые вызовы, но и открывает перед нами самые широкие возможности", — добавил президент.
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Нужна ответственность

Российский лидер призвал граждан к взвешенной позиции при голосовании.
"Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины - в интересах нашего народа и каждого гражданина России. <...> Пожалуйста, сделайте свой выбор", — призвал Путин.
Кроме того, он напомнил, что в этом году в нескольких регионах также доступно электронное голосование, а современные технологии гарантируют безопасность и надежность этого метода.
Высший смысл выборов, подчеркнул он, заключается в выражении воли народа страны как главного источника власти и реализации конституционного права граждан определять дальнейшее развитие России, "которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной".
В дальнейшем предстоит многое сделать, отметил президент.
"И реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы", — пояснил глава государства.
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Главная роль

Работа в Государственной Думе — сложнейшая, она исключает популизм и пустословие, а также требует высочайшего профессионализма, напомнил Путин.
"Ей (Госдуме) принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создают основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны", — продолжил президент.
При этом, подчеркнул он, необходимо, чтобы парламент был сильным и авторитетным, а депутаты нового созыва действовали в интересах страны и ее народа.
"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", — сказал российский лидер.
Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.
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Выборы в парламент

Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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