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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/vybory-1750248138.html
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Путин рассказал, какой парламент нужен России - РИА Новости, 16.09.2021
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:19
2021-09-16T00:19
выборы в государственную думу
политика
москва
владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.
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политика, москва, владимир путин, россия
00:19 16.09.2021
 
Путин рассказал, какой парламент нужен России

Путин: стране нужен сильный и авторитетный парламент

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", - сказал Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава
Владимир Путин
Президент России
Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваВладимир ПутинРоссия
 
 
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