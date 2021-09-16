Путин рассказал, какой парламент нужен России

"Нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей. Чтобы на них можно было положиться как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах", - сказал Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов, опубликованном на сайте Кремля.

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