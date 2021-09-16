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Путин рассказал, какой парламент нужен России
Путин рассказал, какой парламент нужен России - РИА Новости, 16.09.2021
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:19
2021-09-16T00:19
2021-09-16T00:19
выборы в государственную думу
политика
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Стране нужен сильный авторитетный парламент, чтобы депутаты новой Думы действовали в интересах России и народа, заявил президент России Владимир Путин.Он отметил, что необходима слаженная работа государства, общества, граждан, чтобы отвечать на современные вызовы и эффективно использовать новые перспективы.
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политика, москва, владимир путин, россия
Путин рассказал, какой парламент нужен России
Путин: стране нужен сильный и авторитетный парламент