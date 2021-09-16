Путин назвал работу в Госдуме сложнейшей
Путин: работа в Госдуме исключает популизм и требует высочайшего профессионализма
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал работу в Госдуме сложнейшей, исключающей популизм и пустословие, требующей высочайшего профессионализма.
"Ей (Госдуме) принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав, интересов человека. А федеральный бюджет, базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создают основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и посёлков нашей большой страны. Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма", - сказал Путин в видеообращении к россиянам в преддверии выборов.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.