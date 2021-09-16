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Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов - РИА Новости, 16.09.2021
Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:05
2021-09-16T00:05
2021-09-16T00:14
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Выборы в Госдуму — важнейшее событие, все заинтересованы, чтобы в парламент пришли авторитетные и деятельные люди, способные выполнить свои обещания, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам в преддверии выборов. Текст опубликован на сайте Кремля.Он подчеркнул, что все заинтересованы в том, "чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России".Голосование в этом году пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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"Сделайте свой выбор": Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Обращение Владимира Путина накануне выборов в Государственную Думу (Эмбарго до 00.00 16.09.2021.)
2021-09-16T00:05
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политика, москва, владимир путин, госдума рф, россия
00:05 16.09.2021 (обновлено: 00:14 16.09.2021)
Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Путин: все заинтересованы, чтобы в Госдуму пришли авторитетные люди, выполняющие обещания