15:26 16.09.2021 (обновлено: 19:44 16.09.2021)
В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией
Экс-посол США в Киеве Хербст: Украина не станет членом НАТО ближайшие десять лет
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киеву не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в случае войны с Россией, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
Он отметил, что Белый дом может дать Украине технику, но не военных.
"Если бы обстановка коренным образом изменилась — может быть, но сегодня я этого не вижу", — сказал экс-дипломат.
Однако он допустил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.
Говоря о членстве Украины в НАТО, Хербст отметил, что не видит ее среди участниц альянса ни через пять, ни через десять лет. Однако, по его мнению, такое возможно, если "что-то коренным образом изменится".
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Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.