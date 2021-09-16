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В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией
В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией - РИА Новости, 16.09.2021
В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией
бывший посол США в Киеве Джон Хербст. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:26
2021-09-16T19:44
в мире
украина
сша
нато
джон хербст
россия
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киеву не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в случае войны с Россией, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший посол США в Киеве Джон Хербст.Он отметил, что Белый дом может дать Украине технику, но не военных.Однако он допустил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.Говоря о членстве Украины в НАТО, Хербст отметил, что не видит ее среди участниц альянса ни через пять, ни через десять лет. Однако, по его мнению, такое возможно, если "что-то коренным образом изменится".Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html
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в мире, украина, сша, нато, джон хербст, россия
15:26 16.09.2021 (обновлено: 19:44 16.09.2021)
 
В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией

Экс-посол США в Киеве Хербст: Украина не станет членом НАТО ближайшие десять лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений "Репид Трайдент - 2018"
Украинский бронетранспортёр 8х8 БТР-3E1 во время активной фазы военных учений Репид Трайдент - 2018 - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киеву не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в случае войны с Россией, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший посол США в Киеве Джон Хербст.
Он отметил, что Белый дом может дать Украине технику, но не военных.
"Если бы обстановка коренным образом изменилась — может быть, но сегодня я этого не вижу", — сказал экс-дипломат.
Однако он допустил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.
Говоря о членстве Украины в НАТО, Хербст отметил, что не видит ее среди участниц альянса ни через пять, ни через десять лет. Однако, по его мнению, такое возможно, если "что-то коренным образом изменится".
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Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.
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15 сентября, 20:53Сказано в эфире
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В миреУкраинаСШАНАТОДжон ХербстРоссия
 
 
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