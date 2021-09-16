https://ria.ru/20210916/voyna-1750349072.html

В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией

В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией - РИА Новости, 16.09.2021

В США призвали Киев не рассчитывать на помощь американцев в войне с Россией

бывший посол США в Киеве Джон Хербст. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:26

2021-09-16T15:26

2021-09-16T19:44

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Киеву не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в случае войны с Россией, заявил в эфире канала "Апостроф" бывший посол США в Киеве Джон Хербст.Он отметил, что Белый дом может дать Украине технику, но не военных.Однако он допустил вероятность отключения России от международной платежной системы SWIFT.Говоря о членстве Украины в НАТО, Хербст отметил, что не видит ее среди участниц альянса ни через пять, ни через десять лет. Однако, по его мнению, такое возможно, если "что-то коренным образом изменится".Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении каких-либо стран. При этом Москва наблюдает у своих границ беспрецедентную активность НАТО. Североатлантический альянс регулярно проводит учения и имитирует бои с российской армией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов действия.

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/ukraina-1750236033.html

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в мире, украина, сша, нато, джон хербст, россия