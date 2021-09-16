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Нападение на отдел полиции под Воронежем попало на видео
Нападение на отдел полиции под Воронежем попало на видео - РИА Новости, 16.09.2021
Нападение на отдел полиции под Воронежем попало на видео
Момент нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщают "Известия". РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:40
2021-09-16T12:40
2021-09-16T13:31
происшествия
острогожск
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Момент нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщают "Известия".На кадрах видно, как мужчина в военной экипировке приезжает к зданию ОМВД, устанавливает взрывное устройство на входную дверь и отбегает, прежде чем оно сдетонирует.По данным областного главка ведомства, неизвестный проник в районное отделение полиции и ранил сотрудника. Затем он скрылся на "Ниве" в направлении Острогожска.Позже СК заявил, что перед этим подозреваемый убил нескольких человек из одной семьи — по предварительным данным, на почве бытового конфликта. Следствие возбудило уголовные дела об убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь силовика.Оперативные службы ищут злоумышленника.
https://ria.ru/20210909/deboshir-1749375455.html
острогожск
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происшествия, острогожск, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), нападение на отдел полиции под воронежем
12:40 16.09.2021 (обновлено: 13:31 16.09.2021)
Нападение на отдел полиции под Воронежем попало на видео
В Сети появилось видео нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области