https://ria.ru/20210916/volodin-1750401267.html

Володин прокомментировал доклад Европарламента по выборам в Госдуму

Володин прокомментировал доклад Европарламента по выборам в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2021

Володин прокомментировал доклад Европарламента по выборам в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал подготовленный Европейским парламентом доклад по отношениям России с ЕС, подчеркнув, что готовность не признавать... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:56

2021-09-16T18:56

2021-09-16T19:13

выборы в государственную думу

политика

вячеслав володин

госдума рф

европарламент

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал подготовленный Европейским парламентом доклад по отношениям России с ЕС, подчеркнув, что готовность не признавать выборы в РФ носит недружественный характер, в Москве не потерпят таких резолюций."Решение Европарламента носит недружественный характер. Мы воспринимаем это как попытку вмешательства в наши внутренние дела и оказание давления на граждан, которые должны сделать свой выбор", - заявил Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.Парламентарий добавил, что граждане должны самостоятельно сделать выбор, давление на них и попытка остановить развитие страны недопустимы."Такие резолюции мы не потерпим. Тем более они принимаются еще до момента волеизъявления наших граждан. Они сами решат, кто будет у власти - давление на них недопустимо. Мы сделаем все для того, чтобы защитить нашу страну от таких недружественных действий, понимая, что это попытка остановить развитие России", - отметил Володин.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750342505.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф, европарламент, россия