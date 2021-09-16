https://ria.ru/20210916/vladimir-1750363648.html

Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми

Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми - РИА Новости, 16.09.2021

Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми

Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:33

2021-09-16T16:33

2021-09-16T17:50

происшествия

владимирская область

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

хорошие новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону.Детей доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Правоохранительные органы поблагодарили всех неравнодушных, помогавших в поисках несовершеннолетних.Ранее стало известно, что в Петушинском районе разыскивают школьников восьми, 11 и 12 лет. В работе участвовали волонтеры из "ЛизаАлерт" и местные жители.Портал "ProГород" со ссылкой на очевидцев писал, что дети часто ездили в Орехово-Зуево, где подрабатывали мытьем машин. В последний раз мальчиков заметили, когда они возвращались домой на электричке, а затем сели автобус и доехали до рынка, где и вышли.

https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html

https://ria.ru/20210820/devochka-1746565624.html

владимирская область

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), орехово-зуево, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)