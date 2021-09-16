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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210916/vladimir-1750363648.html
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми - РИА Новости, 16.09.2021
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми
Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:33
2021-09-16T17:50
происшествия
владимирская область
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
хорошие новости
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РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону.Детей доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Правоохранительные органы поблагодарили всех неравнодушных, помогавших в поисках несовершеннолетних.Ранее стало известно, что в Петушинском районе разыскивают школьников восьми, 11 и 12 лет. В работе участвовали волонтеры из "ЛизаАлерт" и местные жители.Портал "ProГород" со ссылкой на очевидцев писал, что дети часто ездили в Орехово-Зуево, где подрабатывали мытьем машин. В последний раз мальчиков заметили, когда они возвращались домой на электричке, а затем сели автобус и доехали до рынка, где и вышли.
https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html
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происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), орехово-зуево, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
16:33 16.09.2021 (обновлено: 17:50 16.09.2021)
 
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми

Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли в электричке в Орехово-Зуево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону.
Детей доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
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Портал "ProГород" со ссылкой на очевидцев писал, что дети часто ездили в Орехово-Зуево, где подрабатывали мытьем машин. В последний раз мальчиков заметили, когда они возвращались домой на электричке, а затем сели автобус и доехали до рынка, где и вышли.
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Хорошие новостиПроисшествияВладимирская областьМосковская область (Подмосковье)Орехово-ЗуевоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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