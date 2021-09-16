https://ria.ru/20210916/vladimir-1750363648.html
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми - РИА Новости, 16.09.2021
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми
Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:33
2021-09-16T16:33
2021-09-16T17:50
происшествия
владимирская область
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
РЯЗАНЬ, 16 сен — РИА Новости. Пропавших 14 сентября во Владимирской области трех мальчиков нашли в электропоезде, сообщило УМВД по региону.Детей доставили в отдел полиции, их жизни и здоровью ничто не угрожает.Правоохранительные органы поблагодарили всех неравнодушных, помогавших в поисках несовершеннолетних.Ранее стало известно, что в Петушинском районе разыскивают школьников восьми, 11 и 12 лет. В работе участвовали волонтеры из "ЛизаАлерт" и местные жители.Портал "ProГород" со ссылкой на очевидцев писал, что дети часто ездили в Орехово-Зуево, где подрабатывали мытьем машин. В последний раз мальчиков заметили, когда они возвращались домой на электричке, а затем сели автобус и доехали до рынка, где и вышли.
https://ria.ru/20210901/poisk-1748097414.html
https://ria.ru/20210820/devochka-1746565624.html
владимирская область
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, московская область (подмосковье), орехово-зуево, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
16:33 16.09.2021 (обновлено: 17:50 16.09.2021)
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли живыми
Пропавших во Владимирской области мальчиков нашли в электричке в Орехово-Зуево