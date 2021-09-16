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В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета
В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета - РИА Новости, 16.09.2021
В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета
Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, прокатившего в Подмосковье привязанного к фюзеляжу блогера для съемок видеоролика, сообщает... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:16
2021-09-16T18:26
происшествия
блогер
сызрань
московская область (подмосковье)
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, прокатившего в Подмосковье привязанного к фюзеляжу блогера для съемок видеоролика, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московская прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в суд направлено уголовное дело по обвинению пилота вертолета, задействованного в съемке скандального видеоролика", - говорится в релизе.Пилот, житель Сызрани, обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В мае видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности".Все это происходило по доброй воле блогера, снимавшего видео для своих подписчиков. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
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сызрань
московская область (подмосковье)
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происшествия, блогер, сызрань, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура
18:16 16.09.2021 (обновлено: 18:26 16.09.2021)
 
В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета

В Московской области суд рассмотрит дело о привязанном к фюзеляжу вертолета блогере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, прокатившего в Подмосковье привязанного к фюзеляжу блогера для съемок видеоролика, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"Московская прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в суд направлено уголовное дело по обвинению пилота вертолета, задействованного в съемке скандального видеоролика", - говорится в релизе.
Пилот, житель Сызрани, обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В мае видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности".
Все это происходило по доброй воле блогера, снимавшего видео для своих подписчиков. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияБлогерСызраньМосковская область (Подмосковье)Московская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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