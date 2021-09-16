https://ria.ru/20210916/vertolet-1750392482.html

В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета

В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета - РИА Новости, 16.09.2021

В Подмосковье суд рассмотрит дело о полете блогера под фюзеляжем вертолета

Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, прокатившего в Подмосковье привязанного к фюзеляжу блогера для съемок видеоролика, сообщает... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:16

2021-09-16T18:16

2021-09-16T18:26

происшествия

блогер

сызрань

московская область (подмосковье)

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прокуратура направила в суд дело в отношении пилота вертолета, прокатившего в Подмосковье привязанного к фюзеляжу блогера для съемок видеоролика, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры."Московская прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в суд направлено уголовное дело по обвинению пилота вертолета, задействованного в съемке скандального видеоролика", - говорится в релизе.Пилот, житель Сызрани, обвиняется в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".В мае видеоблогер Михаил Литвин обратился к индивидуальному предпринимателю-владельцу вертолета Robinson R44 и договорился о съемках. На поле в районе Верхнее Мячково пилот разрешил прикрепить мужчину липкой лентой к нижней части фюзеляжа вертолета и "осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности".Все это происходило по доброй воле блогера, снимавшего видео для своих подписчиков. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Раменский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20210916/samolet-1750341837.html

сызрань

московская область (подмосковье)

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происшествия, блогер, сызрань, московская область (подмосковье), московская межрегиональная транспортная прокуратура