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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vaktsiny-1750391938.html
Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа
Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 16.09.2021
Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа
Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в кратчайшие сроки, пока рекомендуется делать их с разницей в месяц, РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:14
2021-09-16T18:22
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирусы
россия
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коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в кратчайшие сроки, пока рекомендуется делать их с разницей в месяц, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев."Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение", - сказал Гриднев журналистам.Он уточнил, что пока рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, олег гриднев
18:14 16.09.2021 (обновлено: 18:22 16.09.2021)
 
Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа

Замглавы Минздрава Гриднев: в России проверят совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в кратчайшие сроки, пока рекомендуется делать их с разницей в месяц, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.
"Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение", - сказал Гриднев журналистам.
Он уточнил, что пока рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)КоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоОлег Гриднев
 
 
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