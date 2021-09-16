https://ria.ru/20210916/vaktsiny-1750391938.html

Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа

Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 16.09.2021

Минздрав проведет исследования о совместимости вакцин от COVID-19 и гриппа

Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в кратчайшие сроки, пока рекомендуется делать их с разницей в месяц, РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:14

2021-09-16T18:14

2021-09-16T18:22

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в РФ в кратчайшие сроки, пока рекомендуется делать их с разницей в месяц, заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев."Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо еще раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения... Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение", - сказал Гриднев журналистам.Он уточнил, что пока рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц.

https://ria.ru/20210915/mikst-infektsiya-1750120967.html

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2021

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