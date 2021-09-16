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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/vaktsinatsiya-1750298662.html
В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации
В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации
В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:55
2021-09-16T11:55
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это прерогатива специалистов.Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии."Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее и могут ли быть какие-либо решения на этот счет.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, коронавирусы, антон котяков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (исирги)
11:55 16.09.2021
 
В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации

Песков отказался комментировать идею о трех выходных после вакцинации от коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это прерогатива специалистов.
Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии.
"Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее и могут ли быть какие-либо решения на этот счет.
 
Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыАнтон КотяковКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииИнститут социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ)
 
 
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