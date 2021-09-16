https://ria.ru/20210916/vaktsinatsiya-1750298662.html

В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации

В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации - РИА Новости, 16.09.2021

В Кремле отказались комментировать идею о выходных после вакцинации

В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:55

2021-09-16T11:55

2021-09-16T11:55

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать инициативу предоставления выходных дней после вакцинации от коронавируса: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это прерогатива специалистов.Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) обратился к главе Минтруда Антону Котякову, спикерам Совета Федерации и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID, а также в целом после прививок в условиях пандемии."Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к этой идее и могут ли быть какие-либо решения на этот счет.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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