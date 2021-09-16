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В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе
В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе - РИА Новости, 16.09.2021
В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе
Маленький ребенок в Приморье утонул в ванне, когда его мать вышла на балкон, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:10
2021-09-16T11:10
происшествия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Маленький ребенок в Приморье утонул в ванне, когда его мать вышла на балкон, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 5 сентября 2021 года подозреваемая купала свою малолетнюю дочь в наполненной водой ванной. В какой-то момент женщина оставила дочь в ванной и удалилась на балкон квартиры. Ребенок в силу своего возраста и интеллектуального развития не смог принять меры к самосохранению и утонул", - говорится в сообщении.В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:10 16.09.2021
 
В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе

В Приморье женщина, оставив дочь в ванной, вышла на балкон, девочка утонула

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Маленький ребенок в Приморье утонул в ванне, когда его мать вышла на балкон, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, 5 сентября 2021 года подозреваемая купала свою малолетнюю дочь в наполненной водой ванной. В какой-то момент женщина оставила дочь в ванной и удалилась на балкон квартиры. Ребенок в силу своего возраста и интеллектуального развития не смог принять меры к самосохранению и утонул", - говорится в сообщении.
В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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ПроисшествияПриморский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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