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В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе

В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе - РИА Новости, 16.09.2021

В Приморье маленький ребенок утонул в ванне, пока мать была на балконе

Маленький ребенок в Приморье утонул в ванне, когда его мать вышла на балкон, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:10

2021-09-16T11:10

2021-09-16T11:10

происшествия

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен - РИА Новости. Маленький ребенок в Приморье утонул в ванне, когда его мать вышла на балкон, сообщает региональное СУСК РФ."По версии следствия, 5 сентября 2021 года подозреваемая купала свою малолетнюю дочь в наполненной водой ванной. В какой-то момент женщина оставила дочь в ванной и удалилась на балкон квартиры. Ребенок в силу своего возраста и интеллектуального развития не смог принять меры к самосохранению и утонул", - говорится в сообщении.В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210610/pozhar-1736421671.html

приморский край

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), россия