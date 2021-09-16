https://ria.ru/20210916/upravlenie-1750331210.html
ЕК запустит управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения
ЕК запустит управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения - РИА Новости, 16.09.2021
ЕК запустит управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения
Еврокомиссия запускает специальное управление по выявлению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, говорится в ее... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:14
2021-09-16T14:14
2021-09-16T14:14
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия запускает специальное управление по выявлению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, говорится в ее пресс-релизе."Сегодня Европейская комиссия запускает Европейское управление по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (European health emergency preparedness and response authority, HERA) для предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - говорится в сообщении.В случае возникновения кризисов, агентство "обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских средств, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус", отмечает ЕК.Это управление будет создано как внутренняя структура Еврокомиссии, в полную силу оно заработает в начале 2022 года."Финансирование (будет состоять из) 6 миллиардов евро на 2022-2027 годы из многолетнего финансового плана ЕС и форда "ЕС следующего поколения". Плюс 24 миллиарда евро из других программ ЕС", - сообщает ЕК.
https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html
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в мире, евросоюз, еврокомиссия
ЕК запустит управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения
ЕК запустит специальное управление по реагированию на ЧС в области здравоохранения
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия
запускает специальное управление по выявлению, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, говорится в ее пресс-релизе.
"Сегодня Европейская комиссия запускает Европейское управление по готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (European health emergency preparedness and response authority, HERA) для предотвращения, обнаружения и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения", - говорится в сообщении.
В случае возникновения кризисов, агентство "обеспечит разработку, производство и распространение лекарств, вакцин и других медицинских средств, таких как перчатки и маски, которых часто не хватало на первом этапе реагирования на коронавирус", отмечает ЕК.
Это управление будет создано как внутренняя структура Еврокомиссии, в полную силу оно заработает в начале 2022 года.
"Финансирование (будет состоять из) 6 миллиардов евро на 2022-2027 годы из многолетнего финансового плана ЕС и форда "ЕС следующего поколения". Плюс 24 миллиарда евро из других программ ЕС", - сообщает ЕК.