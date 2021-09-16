17:24 16.09.2021 (обновлено: 17:32 16.09.2021)
Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
Французский журналист Гинель назвал срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв "контракта века" на производство подводных лодок для Австралии.
"Париж ничего не предвидел. Слухи о возможной экономической катастрофе начали распространяться только в среду днем. Компания Naval Group — флагман Республики в военном судостроении – потеряла контракт на поставку 12 подлодок для Канберры", — пишет автор.
По мнению Гинеля, срыв сделки с Naval Group — это унижение Франции. Протесты Парижа в связи с этим большим событием в международной политике не имеют особого значения, посетовал журналист. Для крупнейшего кораблестроителя страны такой удар не смертелен, но все равно "ужасен", считает он.
С момента заключения контракта произошли некоторые корректировки и за пять лет его общая стоимость достигла 50 миллиардов евро. Naval Group получила этот выгодный заказ в серьезной конкурентной борьбе с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
Прошлой ночью президент США Джо Байден сообщил, что Австралия оснастит свой Военно-морской флот американскими атомными подводными лодками (АПЛ), которые Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS. Гинель предположил, что это могут быть субмарины класса "Вирджиния". На фоне данного события Канберра разорвала контракт с Парижем на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.
Вопрос о силовой установке подводного аппарата — самый важный в этом заказе, пишет автор. Франция могла бы поставить Австралии собственные АПЛ, но до сегодняшнего дня это государство враждебно относилось к кораблям с атомной энергоустановкой и даже запрещало им находиться в своих портах. Однако все изменилось с ростом могущества Военно-морских сил Китая. Такой двигатель позволяет субмарине быть автономной практически неограниченное количество времени. США не делились технологией создания атомных подводных лодок ни с кем, кроме Великобритании (в рамках Договора о взаимной обороне 1958 года). Австралия стала еще одним "исключением из правила", сообщили в администрации Байдена. Канберра не будет самостоятельно обогащать уран для реакторов АПЛ, а получит топливо от Соединенных Штатов, говорится в статье.
"По крайней мере десять миллиардов евро не поступят в бюджет Франции. Тяжелый финансовый удар! Президент страны Эммануэль Макрон должен поразмыслить над знаменитой фразой основателя Пятой республики Шарля де Голля: "У государств нет друзей, у них есть только интересы", — заключил обозреватель.