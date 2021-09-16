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Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением
Обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв "контракта века" на производство подводных лодок для Австралии. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:24
2021-09-16T17:32
в мире
сша
австралия
франция
джо байден
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв "контракта века" на производство подводных лодок для Австралии.По мнению Гинеля, срыв сделки с Naval Group — это унижение Франции. Протесты Парижа в связи с этим большим событием в международной политике не имеют особого значения, посетовал журналист. Для крупнейшего кораблестроителя страны такой удар не смертелен, но все равно "ужасен", считает он.С момента заключения контракта произошли некоторые корректировки и за пять лет его общая стоимость достигла 50 миллиардов евро. Naval Group получила этот выгодный заказ в серьезной конкурентной борьбе с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).Прошлой ночью президент США Джо Байден сообщил, что Австралия оснастит свой Военно-морской флот американскими атомными подводными лодками (АПЛ), которые Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS. Гинель предположил, что это могут быть субмарины класса "Вирджиния". На фоне данного события Канберра разорвала контракт с Парижем на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.Вопрос о силовой установке подводного аппарата — самый важный в этом заказе, пишет автор. Франция могла бы поставить Австралии собственные АПЛ, но до сегодняшнего дня это государство враждебно относилось к кораблям с атомной энергоустановкой и даже запрещало им находиться в своих портах. Однако все изменилось с ростом могущества Военно-морских сил Китая. Такой двигатель позволяет субмарине быть автономной практически неограниченное количество времени. США не делились технологией создания атомных подводных лодок ни с кем, кроме Великобритании (в рамках Договора о взаимной обороне 1958 года). Австралия стала еще одним "исключением из правила", сообщили в администрации Байдена. Канберра не будет самостоятельно обогащать уран для реакторов АПЛ, а получит топливо от Соединенных Штатов, говорится в статье."По крайней мере десять миллиардов евро не поступят в бюджет Франции. Тяжелый финансовый удар! Президент страны Эммануэль Макрон должен поразмыслить над знаменитой фразой основателя Пятой республики Шарля де Голля: "У государств нет друзей, у них есть только интересы", — заключил обозреватель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/dzhonson-1750337518.html
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в мире, сша, австралия, франция, джо байден, эммануэль макрон
17:24 16.09.2021 (обновлено: 17:32 16.09.2021)
 
Во Франции назвали срыв Австралией контракта по подлодкам унижением

Французский журналист Гинель назвал срыв Австралией контракта по подлодкам унижением

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Обозреватель газеты Le Point Жан Гинель назвал унижением Франции срыв "контракта века" на производство подводных лодок для Австралии.
"Париж ничего не предвидел. Слухи о возможной экономической катастрофе начали распространяться только в среду днем. Компания Naval Group — флагман Республики в военном судостроении – потеряла контракт на поставку 12 подлодок для Канберры", — пишет автор.
По мнению Гинеля, срыв сделки с Naval Group — это унижение Франции. Протесты Парижа в связи с этим большим событием в международной политике не имеют особого значения, посетовал журналист. Для крупнейшего кораблестроителя страны такой удар не смертелен, но все равно "ужасен", считает он.
С момента заключения контракта произошли некоторые корректировки и за пять лет его общая стоимость достигла 50 миллиардов евро. Naval Group получила этот выгодный заказ в серьезной конкурентной борьбе с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).
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Прошлой ночью президент США Джо Байден сообщил, что Австралия оснастит свой Военно-морской флот американскими атомными подводными лодками (АПЛ), которые Вашингтон построит в рамках оборонного проекта AUKUS. Гинель предположил, что это могут быть субмарины класса "Вирджиния". На фоне данного события Канберра разорвала контракт с Парижем на производство 12 дизель-электрических подлодок класса Barracuda.
Вопрос о силовой установке подводного аппарата — самый важный в этом заказе, пишет автор. Франция могла бы поставить Австралии собственные АПЛ, но до сегодняшнего дня это государство враждебно относилось к кораблям с атомной энергоустановкой и даже запрещало им находиться в своих портах. Однако все изменилось с ростом могущества Военно-морских сил Китая. Такой двигатель позволяет субмарине быть автономной практически неограниченное количество времени. США не делились технологией создания атомных подводных лодок ни с кем, кроме Великобритании (в рамках Договора о взаимной обороне 1958 года). Австралия стала еще одним "исключением из правила", сообщили в администрации Байдена. Канберра не будет самостоятельно обогащать уран для реакторов АПЛ, а получит топливо от Соединенных Штатов, говорится в статье.
"По крайней мере десять миллиардов евро не поступят в бюджет Франции. Тяжелый финансовый удар! Президент страны Эммануэль Макрон должен поразмыслить над знаменитой фразой основателя Пятой республики Шарля де Голля: "У государств нет друзей, у них есть только интересы", — заключил обозреватель.
Канберра - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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