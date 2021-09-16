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Лукашевич призвал СММ ОБСЕ включить в отчеты данные об учениях на Украине
Лукашевич призвал СММ ОБСЕ включить в отчеты данные об учениях на Украине - РИА Новости, 16.09.2021
Лукашевич призвал СММ ОБСЕ включить в отчеты данные об учениях на Украине
Москва ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) включит в отчеты данные о военных учениях, которые в ближайшее время пройдут на территории... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:51
2021-09-16T19:51
в мире
украина
москва
нато
александр лукашевич
обсе
смм обсе
россия
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Москва ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) включит в отчеты данные о военных учениях, которые в ближайшее время пройдут на территории Украины, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Не способствуют общенациональному миру и согласию проводимые на территории Украины военные учения с вовлечением вооруженных формирований и иностранной военной техники из стран НАТО. В ближайшее время пройдут маневры "Объединенные усилия – 2021" (Joint Endeavor, 22-30 сентября) и "Быстрый трезубец – 2021" (Rapid Trident, 20 сентября – 1 октября)", - заявил дипломат на постсовете ОБСЕ.Он подчеркнул, что все это не соотносится с положениями "Комплекса мер", предполагающего вывод с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением ОБСЕ. "Ожидаем, что СММ в соответствии с мандатом включит в отчеты данные об этих учениях", - подчеркнул Лукашевич.По словам российского постпреда, цели милитаризации Украины абсолютно понятны - поддерживать очаг контролируемой напряженности у границ России, зачистить пространство на востоке для его последующего геополитического освоения."Украинскому народу упорно пытаются навязать ложный выбор между Россией и так называемым коллективным Западом, предлагая ущербную игру с нулевой суммой. Более того, прогресс по пути евроатлантической интеграции - о которой, к слову, мнение украинского народа никто и не спрашивал - тесно увязывается с уровнем русофобии в стране. Неудивительно, что торговля русофобией стала одной из основных внешнеполитических "экспортных" категорий Киева", - заключил Лукашевич.
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в мире, украина, москва, нато, александр лукашевич, обсе, смм обсе, россия
19:51 16.09.2021
 
Лукашевич призвал СММ ОБСЕ включить в отчеты данные об учениях на Украине

Постпред при ОБСЕ Лукашевич: в отчеты СММ ОБСЕ надо включить данные об учениях на Украине

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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ВЕНА, 16 сен - РИА Новости. Москва ожидает, что Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) включит в отчеты данные о военных учениях, которые в ближайшее время пройдут на территории Украины, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Не способствуют общенациональному миру и согласию проводимые на территории Украины военные учения с вовлечением вооруженных формирований и иностранной военной техники из стран НАТО. В ближайшее время пройдут маневры "Объединенные усилия – 2021" (Joint Endeavor, 22-30 сентября) и "Быстрый трезубец – 2021" (Rapid Trident, 20 сентября – 1 октября)", - заявил дипломат на постсовете ОБСЕ.
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Он подчеркнул, что все это не соотносится с положениями "Комплекса мер", предполагающего вывод с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и военной техники под наблюдением ОБСЕ. "Ожидаем, что СММ в соответствии с мандатом включит в отчеты данные об этих учениях", - подчеркнул Лукашевич.
По словам российского постпреда, цели милитаризации Украины абсолютно понятны - поддерживать очаг контролируемой напряженности у границ России, зачистить пространство на востоке для его последующего геополитического освоения.
"Украинскому народу упорно пытаются навязать ложный выбор между Россией и так называемым коллективным Западом, предлагая ущербную игру с нулевой суммой. Более того, прогресс по пути евроатлантической интеграции - о которой, к слову, мнение украинского народа никто и не спрашивал - тесно увязывается с уровнем русофобии в стране. Неудивительно, что торговля русофобией стала одной из основных внешнеполитических "экспортных" категорий Киева", - заключил Лукашевич.
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В миреУкраинаМоскваНАТОАлександр ЛукашевичОБСЕСММ ОБСЕРоссия
 
 
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