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В МИД заявили о нарастании напряженности на востоке Украины
В МИД заявили о нарастании напряженности на востоке Украины - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД заявили о нарастании напряженности на востоке Украины
Москва фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины, украинские силы обстреливают территорию Донбасса, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:42
2021-09-16T16:42
2021-09-16T16:42
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины, украинские силы обстреливают территорию Донбасса, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе стали ежедневными. Число, к сожалению, увеличивается по нарастающей. По данным СММ ОБСЕ, количество перестрелок в начале года в среднем достигало около трех тысяч в месяц. Давайте посмотрим на статистику на начало сентября - это число перевалило за семь тысяч", - заявила Захарова на своем брифинге.По ее словам, подразделения украинской армии обстреливают территорию региона из разных видов артиллерии, "включая запрещенную Минскими соглашениями - речь идет о крупном калибре, сбрасывают мины с беспилотников".
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В МИД заявили о нарастании напряженности на востоке Украины
Представитель МИД Захарова: Россия фиксирует нарастание напряженности на востоке Украины