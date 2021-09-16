https://ria.ru/20210916/ukraina-1750273640.html

Украинцам с паспортами России предложили ограничить избирательные права

Украинцам с паспортами России предложили ограничить избирательные права - РИА Новости, 16.09.2021

Украинцам с паспортами России предложили ограничить избирательные права

Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда считает необходимым ограничить украинским гражданам с паспортами РФ... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:12

2021-09-16T10:12

2021-09-16T10:12

в мире

киев

ростовская область

владимир путин

владимир зеленский

верховная рада украины

европейский суд

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg

КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда считает необходимым ограничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ."Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они (украинцы с паспортом РФ - ред.) временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными", - сказал депутат в эфире "Апостроф TV".По его словам, в поданном в Раду законопроекте о легализации двойного гражданства уже содержится подобная норма.Дунда также отметил, что в международной практике уже были подобные случаи. Он привел в пример Латвию, которая в 90-х годах на законодательно запретила лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии, избираться в органы власти после восстановления независимости страны в 1991 году. "Европейский суд встал на защиту латвийской государственности, отметив в заключении, что решение приемлемо в Латвии с учетом историко-политического контекста", - добавил депутат. По его информации, около 4 миллионов украинских граждан имеют гражданства других государств, из них около 2 миллионов имеют паспорта "страны-агрессора".Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210915/zatoskovala-1750205174.html

https://ria.ru/20210914/ukraina-1750057294.html

киев

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, ростовская область, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, европейский суд, дмитрий кулеба, россия