Украинцам с паспортами России предложили ограничить избирательные права
В Раде предложили ограничить избирательные права украинцам с российским гражданством
© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 16 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Олег Дунда считает необходимым ограничить украинским гражданам с паспортами РФ избирательные права.
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заявил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе со странами ЕС, но не РФ.
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"Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они (украинцы с паспортом РФ - ред.) временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными", - сказал депутат в эфире "Апостроф TV".
По его словам, в поданном в Раду законопроекте о легализации двойного гражданства уже содержится подобная норма.
"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", - сказал он.
Дунда также отметил, что в международной практике уже были подобные случаи. Он привел в пример Латвию, которая в 90-х годах на законодательно запретила лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии, избираться в органы власти после восстановления независимости страны в 1991 году. "Европейский суд встал на защиту латвийской государственности, отметив в заключении, что решение приемлемо в Латвии с учетом историко-политического контекста", - добавил депутат. По его информации, около 4 миллионов украинских граждан имеют гражданства других государств, из них около 2 миллионов имеют паспорта "страны-агрессора".
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.