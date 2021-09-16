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В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет
В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет - РИА Новости, 16.09.2021
В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет
Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой для стран НАТО, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T06:01
2021-09-16T06:01
2021-09-16T11:18
в мире
сша
европа
нато
с-400 «триумф»
северный поток — 2
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Россия в обозримой перспективе останется главной военной угрозой для стран НАТО, заявила на слушаниях в конгрессе Джулиэнн Смит, которую выдвинули на пост постоянного представителя США при Североатлантическом альянсе.С 2014 года, когда разразился кризис на Украине, альянс, по ее словам, многого добился в плане укрепления возможностей противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать."Российская агрессия продолжается, мы должны призвать Россию к ответу за все ее действия, предпринимаемые с использованием всего ее инструментария, — идет ли речь о конвенциональных возможностях, вторжениях в воздушное пространство НАТО, акциях устрашения или кибератаках", — добавила чиновник.Она также пообещала работать с союзниками над нейтрализацией нежелательных для США последствий ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2". Кандидат на дипломатическую должность назвала его "плохой сделкой" и "геополитическим проектом", который подрывает энергетическую безопасность Европы и в первую очередь Украины.Кроме того, Смит отметила, что продолжит ставить "непростые вопросы" перед Турцией и убеждать ее в недопустимости покупки в России систем ПВО С-400.
https://ria.ru/20210907/vrediteli-1748923768.html
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в мире, сша, европа, нато, с-400 «триумф», северный поток — 2, вашингтон, россия
06:01 16.09.2021 (обновлено: 11:18 16.09.2021)
В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой в ближайшие десять лет
Кандидат в послы США при НАТО Смит: Россия будет главной угрозой в ближайшие десять лет