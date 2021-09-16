https://ria.ru/20210916/udar-1750405722.html

В Нигерии девять человек погибли при ударе ВВС на северо-востоке страны

В Нигерии девять человек погибли при ударе ВВС на северо-востоке страны - РИА Новости, 16.09.2021

В Нигерии девять человек погибли при ударе ВВС на северо-востоке страны

Девять человек погибли, 23 пострадали при ударе нигерийских ВВС на северо-востоке Нигерии, сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:27

2021-09-16T19:27

2021-09-16T19:27

в мире

нигерия

боко харам

йобе

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Девять человек погибли, 23 пострадали при ударе нигерийских ВВС на северо-востоке Нигерии, сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям.Как сообщило в четверг местное издание Punch, инцидент, о котором идет речь, произошел в среду в нигерийском штате Йобе. Местные жители ранее сообщили газете, что в результате обстрела с истребителя ВВС страны погибли девять человек, еще несколько пострадали. Изначально в ВВС Нигерии выступили с опровержением этой информации, но в четверг признали, что в ходе антитеррористической операции могли погибнуть и пострадать мирные жители. Будет проведено расследование инцидента."Двадцать три раненых человека (пятеро детей, десять мужчин и восемь женщин) были госпитализированы и в настоящее время получают бесплатное лечение в государственной больнице", - говорится в размещенном в Facebook сообщении управления по чрезвычайным ситуациям штата Йобе."К сожалению, девять человек погибли", - добавили в ведомстве.Согласно заявлению нигерийских ВВС, истребитель был направлен в среду для реагирования на "предполагаемую террористическую деятельность в районе вдоль границы Нигерии и Нигера". Отмечалось, что это произошло после получения разведданных о передвижениях боевиков "Боко харам"* и террористической группировки "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP*, запрещена в РФ).Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* известна с 2002 года. В марте 2015 года "Боко Харам"* присягнула на верность "Исламскому государству"* (ИГ*, запрещена в РФ) и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, и сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - это две отдельные группировки.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210913/tyurma-1749865144.html

https://ria.ru/20210901/pokhischenie-1748223013.html

нигерия

йобе

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в мире, нигерия, боко харам, йобе