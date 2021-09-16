https://ria.ru/20210916/ubiystvo-1750270196.html
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Орловской области
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Орловской области - РИА Новости, 16.09.2021
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Орловской области
У подозреваемого в убийстве школьницы в селе Казарь Орловской области ранее не было судимостей, сообщили РИА Новости в региональном СК. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:48
2021-09-16T09:48
2021-09-16T11:47
происшествия
орловская область
россия
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БРЯНСК, 16 сен — РИА Новости. У подозреваемого в убийстве школьницы в селе Казарь Орловской области ранее не было судимостей, сообщили РИА Новости в региональном СК.Это 61-летний сосед девочки, сегодня утром МВД опубликовало его фотографию.Мужчину задержали еще в июле по подозрению в изнасиловании другого ребенка, он находится в СИЗО. Теперь против него возбудили еще одно дело — об убийстве. Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.Девятилетняя девочка пропала 18 июня. В поисках участвовали местные жители, волонтеры и полиция, всего около 300 человек.Тело нашли только 15 сентября в подвале многоквартирного дома, где проживает семья убитой. Оно было спрятано в схроне на двухметровой глубине. Опознать останки получилось по одежде.Расследование контролирует центральный аппарат СК.СМИ писали, что подозреваемый работал при школе и в день исчезновения ребенка покупал ученикам мороженое.Похожие преступления произошли недавно и в других регионах. В конце августа восьмилетнюю девочку изнасиловал и убил 40-летний житель Тюмени. В начале сентября 41-летний мужчина надругался над двумя десятилетними школьницами в Киселевске Кемеровской области, после чего задушил их. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания."Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Некоторые политики и общественники высказались за отмену моратория на смертную казнь для таких правонарушителей.
https://ria.ru/20210915/devochka-1750245386.html
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происшествия, орловская область, россия
09:48 16.09.2021 (обновлено: 11:47 16.09.2021)
В СК рассказали о подозреваемом в убийстве девочки в Орловской области
СК: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области ранее не был судим
БРЯНСК, 16 сен — РИА Новости.
У подозреваемого в убийстве школьницы в селе Казарь Орловской области
ранее не было судимостей, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Это 61-летний сосед девочки, сегодня утром МВД опубликовало его фотографию.
Мужчину задержали еще в июле по подозрению в изнасиловании другого ребенка, он находится в СИЗО.
Теперь против него возбудили еще одно дело — об убийстве. Назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.
Девятилетняя девочка пропала 18 июня. В поисках участвовали местные жители, волонтеры и полиция, всего около 300 человек.
Тело нашли только 15 сентября в подвале многоквартирного дома, где проживает семья убитой. Оно было спрятано в схроне на двухметровой глубине. Опознать останки получилось по одежде.
Расследование контролирует центральный аппарат СК.
СМИ писали, что подозреваемый работал при школе и в день исчезновения ребенка покупал ученикам мороженое.
Похожие преступления произошли недавно и в других регионах. В конце августа восьмилетнюю девочку изнасиловал и убил 40-летний житель Тюмени. В начале сентября 41-летний мужчина надругался над двумя десятилетними школьницами в Киселевске Кемеровской области, после чего задушил их. Подозреваемые задержаны и дали признательные показания.
"Единая Россия" внесла
в Госдуму законопроект о пожизненном заключении для педофилов. Некоторые политики и общественники высказались за отмену моратория на смертную казнь для таких правонарушителей.