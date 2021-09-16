Минобороны передало властям Тувы новый медцентр
Минобороны передало властям Тувы здание построенного военными специалистами медцентра
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет принимать до 300 пациентов в сутки, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
Торжественная церемония передачи нового здания медцентра, построенного в соответствии с указаниями президента РФ и решением министра обороны Сергея Шойгу, состоялась в столице Тувы городе Кызыле. На открытии присутствовали представители командования Центрального военного округа, правительства региона, медперсонал и местные жители.
"В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные министерством обороны РФ объекты, станут важной составной частью региональной системы здравоохранения", - привели в пресс-службе слова представителя командования ЦВО генерал-майора Геннадия Тучина.
Он поздравил жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра и столетним юбилеем Тувы.
В трехэтажном здании консультативно-диагностического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме того, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом. Новый центр будет вести прием пациентов со всего региона, принимая до 300 человек в сутки.