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Минобороны передало властям Тувы новый медцентр
Минобороны передало властям Тувы новый медцентр - РИА Новости, 16.09.2021
Минобороны передало властям Тувы новый медцентр
Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:32
2021-09-16T08:32
общество
кызыл
здоровье - общество
центральный военный округ
россия
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет принимать до 300 пациентов в сутки, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.Торжественная церемония передачи нового здания медцентра, построенного в соответствии с указаниями президента РФ и решением министра обороны Сергея Шойгу, состоялась в столице Тувы городе Кызыле. На открытии присутствовали представители командования Центрального военного округа, правительства региона, медперсонал и местные жители."В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные министерством обороны РФ объекты, станут важной составной частью региональной системы здравоохранения", - привели в пресс-службе слова представителя командования ЦВО генерал-майора Геннадия Тучина.Он поздравил жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра и столетним юбилеем Тувы.В трехэтажном здании консультативно-диагностического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме того, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом. Новый центр будет вести прием пациентов со всего региона, принимая до 300 человек в сутки.
https://ria.ru/20201112/gospital-1584214074.html
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общество, кызыл, здоровье - общество, центральный военный округ, россия
08:32 16.09.2021
 
Минобороны передало властям Тувы новый медцентр

Минобороны передало властям Тувы здание построенного военными специалистами медцентра

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Кызыле
Медицинские работники в Кызыле - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет принимать до 300 пациентов в сутки, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
Торжественная церемония передачи нового здания медцентра, построенного в соответствии с указаниями президента РФ и решением министра обороны Сергея Шойгу, состоялась в столице Тувы городе Кызыле. На открытии присутствовали представители командования Центрального военного округа, правительства региона, медперсонал и местные жители.
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"В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные министерством обороны РФ объекты, станут важной составной частью региональной системы здравоохранения", - привели в пресс-службе слова представителя командования ЦВО генерал-майора Геннадия Тучина.
Он поздравил жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра и столетним юбилеем Тувы.
В трехэтажном здании консультативно-диагностического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме того, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом. Новый центр будет вести прием пациентов со всего региона, принимая до 300 человек в сутки.
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