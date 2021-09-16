https://ria.ru/20210916/tuva-1750260169.html

Минобороны передало властям Тувы новый медцентр

Минобороны передало властям Тувы новый медцентр - РИА Новости, 16.09.2021

Минобороны передало властям Тувы новый медцентр

Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:32

2021-09-16T08:32

2021-09-16T08:32

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кызыл

здоровье - общество

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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в Туве передало властям республики здание построенного военными специалистами консультативно-диагностического медицинского центра, который сможет принимать до 300 пациентов в сутки, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.Торжественная церемония передачи нового здания медцентра, построенного в соответствии с указаниями президента РФ и решением министра обороны Сергея Шойгу, состоялась в столице Тувы городе Кызыле. На открытии присутствовали представители командования Центрального военного округа, правительства региона, медперсонал и местные жители."В новом учреждении созданы все условия для качественного обследования, амбулаторного лечения и проведения хирургических операций. Медицинский центр обеспечит жителей республики всем спектром высококвалифицированной медицинской помощи. Уверен, что построенные министерством обороны РФ объекты, станут важной составной частью региональной системы здравоохранения", - привели в пресс-службе слова представителя командования ЦВО генерал-майора Геннадия Тучина.Он поздравил жителей республики с открытием многофункционального медицинского центра и столетним юбилеем Тувы.В трехэтажном здании консультативно-диагностического центра для приема пациентов имеются терапевтическое отделение, отделение лучевой диагностики, хирургическое отделение, эндоскопический кабинет, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение, кабинет врача-инфекциониста. Кроме того, в здании предусмотрено централизованное снабжение кислородом, сжатым воздухом, вакуумом, углекислым газом. Новый центр будет вести прием пациентов со всего региона, принимая до 300 человек в сутки.

https://ria.ru/20201112/gospital-1584214074.html

https://ria.ru/20200430/1570796975.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кызыл, здоровье - общество, центральный военный округ, россия