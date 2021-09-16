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ЦИК запустил видеостену с трансляциями с 192 участков
ЦИК запустил видеостену с трансляциями с 192 участков - РИА Новости, 16.09.2021
ЦИК запустил видеостену с трансляциями с 192 участков
Российский Центризбирком символически открыл видеостену в информационном центре, на ней будет доступна трансляция со 192 участков, заявила председатель ЦИК Элла РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:41
2021-09-16T12:42
выборы в государственную думу
политика
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком символически открыл видеостену в информационном центре, на ней будет доступна трансляция со 192 участков, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Сегодня мы символически открываем нашу видеостену, где одновременно можно будет наблюдать за 192 участками. В целом у нас свыше 100 тысяч видеокамер стоят на участках, есть и другие средства видеонаблюдения, такие как видеорегистраторы", - сказала Памфилова.ЦИК принял решение, что видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, - непрерывно в течение 72 часов.Как сообщала Памфилова, средствами видеонаблюдения и видеофиксации будут охвачены около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах РФ, на которых имеют возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100% помещений территориальных избирательных комиссий.При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения будут иметь партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в РФ и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при президенте России. Также доступ к видеонаблюдению будет в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.Как отметила председатель ЦИК, все заинтересованные уже получили доступ к своим аккаунтам. "В фокусе камер будут основные действия на избирательных участках. Чтобы не было никаких сбоев, чтобы не было никаких предлогов для отсутствия видеонаблюдения, мы во все регионы направили наши рекомендации и знаем, что это обеспечено, например, по резервному электроснабжению. Чтобы весь процесс видеонаблюдения был непрерывным на протяжении трех суток и днем, и ночью", - подчеркнула она.Памфилова напомнила, что будет вестись запись всего происходящего, поэтому в случае потенциальных нарушений появится возможность перемотать видео, чтобы детально изучить его.Видеозаписи будут храниться в течение года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/vybory-1750270594.html
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политика, цик рф, элла памфилова, россия
12:41 16.09.2021 (обновлено: 12:42 16.09.2021)
 
ЦИК запустил видеостену с трансляциями с 192 участков

В информационном центре ЦИК запустили видеостену с трансляцией с 192 участков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком символически открыл видеостену в информационном центре, на ней будет доступна трансляция со 192 участков, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сегодня мы символически открываем нашу видеостену, где одновременно можно будет наблюдать за 192 участками. В целом у нас свыше 100 тысяч видеокамер стоят на участках, есть и другие средства видеонаблюдения, такие как видеорегистраторы", - сказала Памфилова.
ЦИК принял решение, что видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября, - непрерывно в течение 72 часов.
Как сообщала Памфилова, средствами видеонаблюдения и видеофиксации будут охвачены около 96% избирательных участков во всех 85 субъектах РФ, на которых имеют возможность проголосовать около 98% избирателей, а также 100% помещений территориальных избирательных комиссий.
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При этом от трансляции изображения с участков в интернет ЦИК отказался. Доступ к данным видеонаблюдения будут иметь партии, участвующие в выборах, и их региональные отделения, все зарегистрированные кандидаты по одномандатным округам, избирательные комиссии всех уровней, уполномоченный по правам человека в РФ и его коллеги в регионах, а также представители Совета по правам человека при президенте России. Также доступ к видеонаблюдению будет в Центрах общественного наблюдения, сформированных во всех 85 субъектах, а также в федеральной территории "Сириус". В 18 субъектах созданы филиалы таких центров.
Как отметила председатель ЦИК, все заинтересованные уже получили доступ к своим аккаунтам. "В фокусе камер будут основные действия на избирательных участках. Чтобы не было никаких сбоев, чтобы не было никаких предлогов для отсутствия видеонаблюдения, мы во все регионы направили наши рекомендации и знаем, что это обеспечено, например, по резервному электроснабжению. Чтобы весь процесс видеонаблюдения был непрерывным на протяжении трех суток и днем, и ночью", - подчеркнула она.
Памфилова напомнила, что будет вестись запись всего происходящего, поэтому в случае потенциальных нарушений появится возможность перемотать видео, чтобы детально изучить его.
Видеозаписи будут храниться в течение года.
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