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Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2"
Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2" - РИА Новости, 16.09.2021
Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2"
Не исключено, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T21:13
2021-09-16T21:13
2021-09-16T21:37
экономика
группа газ
северный поток — 2
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Не исключено, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Не на сам проект, а на те бюрократические процедуры, думаю, что повлияет. Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены. Хотя, как вы понимаете, в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля..." - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
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экономика, группа газ, северный поток — 2, цены на нефть, россия
21:13 16.09.2021 (обновлено: 21:37 16.09.2021)
Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2"
Постпред России при ЕС Чижов: рост цен на газ может ускорить запуск "Северного потока—2"