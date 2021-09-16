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Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2"

Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2" - РИА Новости, 16.09.2021

Чижов предположил, как рост цен на газ повлияет на "Северный поток—2"

Не исключено, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", заявил РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T21:13

2021-09-16T21:13

2021-09-16T21:37

экономика

группа газ

северный поток — 2

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Не исключено, что рост мировых цен на газ может оказать положительное влияние на сроки регистрации и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2", заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Не на сам проект, а на те бюрократические процедуры, думаю, что повлияет. Надеюсь, что положительно, то есть они будут ускорены. Хотя, как вы понимаете, в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля..." - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210916/potok-1750275734.html

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2021

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экономика, группа газ, северный поток — 2, цены на нефть, россия