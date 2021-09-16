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Кондитер рассказала, как появился торт "Киевский"
Кондитер рассказала, как появился торт "Киевский" - РИА Новости, 16.09.2021
Кондитер рассказала, как появился торт "Киевский"
Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова рассказала РИА Новости, что торт "Киевский" появился по ошибке. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:15
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общество
украина
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КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова рассказала РИА Новости, что торт "Киевский" появился по ошибке.Она объяснила, что существует версия, согласно которой повара подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник. Чтобы не выбрасывать ее, было решено сделать лакомство из того, что получилось. Кондитер рассказала, что изучила множество десертов из разных стран, но рецепт ни одного из них не подразумевает смеси яичных белков с кешью."Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии: к примеру, заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только на Украине", — добавила Манжосова.Ранее кондитер напомнила, что при изготовлении торта "Киевский" по классическому рецепту кондитеры используют кешью, но сейчас для удешевления в дело идет арахис, фундук или грецкий орех.
https://ria.ru/20200223/1565112351.html
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общество, украина
08:15 16.09.2021 (обновлено: 10:36 16.09.2021)
 
Кондитер рассказала, как появился торт "Киевский"

Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова: "Киевский" появился по ошибке

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКиевский торт
Киевский торт - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 сен — РИА Новости. Владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова рассказала РИА Новости, что торт "Киевский" появился по ошибке.
Она объяснила, что существует версия, согласно которой повара подготовили для бисквита партию яичного белка, но забыли вовремя спрятать ее в холодильник. Чтобы не выбрасывать ее, было решено сделать лакомство из того, что получилось.
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Кондитер рассказала, что изучила множество десертов из разных стран, но рецепт ни одного из них не подразумевает смеси яичных белков с кешью.
"Везде в основном используют в десертах не масляный крем, а облегченные версии: к примеру, заварной крем. То есть это действительно рецепт торта, который есть только на Украине", — добавила Манжосова.
Ранее кондитер напомнила, что при изготовлении торта "Киевский" по классическому рецепту кондитеры используют кешью, но сейчас для удешевления в дело идет арахис, фундук или грецкий орех.
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