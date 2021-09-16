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Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в призывах к терроризму
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в призывах к терроризму - РИА Новости, 16.09.2021
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в призывах к терроризму
Суд в четверг избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца жителю города Магнитогорск Челябинской области, который обвиняется в призывах к... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:26
2021-09-16T16:26
происшествия
челябинская область
правобережный район
магнитогорск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Суд в четверг избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца жителю города Магнитогорск Челябинской области, который обвиняется в призывах к насильственной смене власти, сообщили РИА Новости в суде Правобережного района Магнитогорска.Как сообщало СУСК, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Следственными органами в отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)."Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому на 2 месяца – до 15 ноября 2021 года", - сказала собеседница агентства.Постановление может быть обжаловано в областной суд, уточнила она.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина 1995 года рождения ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ по факту распространения экстремистских материалов. Он не женат, не работает, в ходе обыска у него в жилье нашли записи о планах покинуть страну.
https://ria.ru/20210915/fsb-1750099622.html
https://ria.ru/20210701/glavar-1739354332.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, правобережный район, магнитогорск, россия
16:26 16.09.2021
 
Суд арестовал жителя Магнитогорска, обвиняемого в призывах к терроризму

Суд арестовал на два месяца жителя Магнитогорска, обвиняемого в призывах к терроризму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 сен – РИА Новости. Суд в четверг избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца жителю города Магнитогорск Челябинской области, который обвиняется в призывах к насильственной смене власти, сообщили РИА Новости в суде Правобережного района Магнитогорска.
Как сообщало СУСК, в апреле подозреваемый разместил в интернете высказывания, призывающие к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. В ходе обыска у подозреваемого изъяты пневматические пистолеты, граната, рукописные источники со сведениями по проведению террористических актов. Следственными органами в отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
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"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому на 2 месяца – до 15 ноября 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Постановление может быть обжаловано в областной суд, уточнила она.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина 1995 года рождения ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.29 КоАП РФ по факту распространения экстремистских материалов. Он не женат, не работает, в ходе обыска у него в жилье нашли записи о планах покинуть страну.
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ПроисшествияЧелябинская областьПравобережный районМагнитогорскРоссия
 
 
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