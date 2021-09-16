https://ria.ru/20210916/terroristy-1750252332.html
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"* - РИА Новости, 16.09.2021
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:21
2021-09-16T02:21
2021-09-16T02:21
в мире
франция
сахель
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, передает агентство Франс Пресс.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, франция, сахель , эммануэль макрон
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Макрон заявил о нейтрализации главаря "Исламского государства в Великой Сахаре"*