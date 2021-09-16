https://ria.ru/20210916/terroristy-1750252332.html

Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*

Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"* - РИА Новости, 16.09.2021

Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T02:21

2021-09-16T02:21

2021-09-16T02:21

в мире

франция

сахель

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589713453_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4703a765b72a0322986878e7b6eca5.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, передает агентство Франс Пресс.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210913/terroristy-1749792663.html

франция

сахель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, сахель , эммануэль макрон