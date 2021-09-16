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Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"* - РИА Новости, 16.09.2021
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:21
2021-09-16T02:21
в мире
франция
сахель
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, передает агентство Франс Пресс.Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210913/terroristy-1749792663.html
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в мире, франция, сахель , эммануэль макрон
02:21 16.09.2021
 
Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*

Макрон заявил о нейтрализации главаря "Исламского государства в Великой Сахаре"*

© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о нейтрализации французскими войсками главаря террористической группировки "Исламское государство в Великой Сахаре"*, передает агентство Франс Пресс.
Африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Женщина в иракском Байджи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 00:59
СМИ сообщило о гибели трех военных при нападении террористов ИГ* в Ираке
 
В миреФранцияСахельЭммануэль Макрон
 
 
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