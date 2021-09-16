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Суд в Красноярске отменил один приговор членам общины Виссариона
Суд в Красноярске отменил один приговор членам общины Виссариона - РИА Новости, 16.09.2021
Суд в Красноярске отменил один приговор членам общины Виссариона
Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на приговор суда первой инстанции в отношении двух последователей организации "Церковь... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:25
2021-09-16T14:04
происшествия
каратузский район
красноярский край
красноярский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
россия
религия
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на приговор суда первой инстанции в отношении двух последователей организации "Церковь последнего завета" (общины Виссариона) по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности, отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в краевом суде.В июле Курагинский районный суд Красноярского края вынес приговор Антону Анянову и Василию Белко за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки материала о Церкви последнего завета в Курагинском районе, каждый из них получил два года условно. Защита заявила, что обжалует приговор."Отменён и отправлен на новое рассмотрение", - сказала собеседница агентства, не уточняя подробностей.Ранее СК сообщал, что летом 2020 года съемочная группа мультимедийного центра "Известия" прибыла в микрорайон "Обитель рассвета" поселка Жаровск Курагинского района Красноярского края для подготовки материала для репортажа. В ходе встречи с одним из руководителей "Церкви последнего завета" журналисты попытались осуществить видеосъемку. В этот момент неустановленные лица выхватили у журналистов видеоаппаратуру и мобильные телефоны, угрозами принуждая их к отказу от распространения информации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры") - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
https://ria.ru/20210518/vissarion-1732773755.html
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каратузский район
красноярский край
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происшествия, каратузский район, красноярский край, красноярский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), россия, религия
10:25 16.09.2021 (обновлено: 14:04 16.09.2021)
 
Суд в Красноярске отменил один приговор членам общины Виссариона

Суд в Красноярске отменил приговор членам общины Виссариона за конфликт с журналистами

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖизнь общины Виссариона в Красноярском крае
Жизнь общины Виссариона в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КРАСНОЯРСК, 16 сен - РИА Новости. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на приговор суда первой инстанции в отношении двух последователей организации "Церковь последнего завета" (общины Виссариона) по делу о воспрепятствовании журналистской деятельности, отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение, сообщили РИА Новости в краевом суде.
В июле Курагинский районный суд Красноярского края вынес приговор Антону Анянову и Василию Белко за воспрепятствование журналистской деятельности и повреждение видеокамеры во время съемки материала о Церкви последнего завета в Курагинском районе, каждый из них получил два года условно. Защита заявила, что обжалует приговор.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 11:51Религия
Лидера "Церкви последнего завета" Виссариона поместили в карцер
"Отменён и отправлен на новое рассмотрение", - сказала собеседница агентства, не уточняя подробностей.
Ранее СК сообщал, что летом 2020 года съемочная группа мультимедийного центра "Известия" прибыла в микрорайон "Обитель рассвета" поселка Жаровск Курагинского района Красноярского края для подготовки материала для репортажа. В ходе встречи с одним из руководителей "Церкви последнего завета" журналисты попытались осуществить видеосъемку. В этот момент неустановленные лица выхватили у журналистов видеоаппаратуру и мобильные телефоны, угрозами принуждая их к отказу от распространения информации. Было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
"Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название "Община единой веры") - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом - сыном божьим Христом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".
В конце сентября 2020 года Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.
Один из руководителей Церкви последнего завета Сергей Тороп (Виссарион) на заседании Центрального районного суда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:25Религия
Суд оставил в силе решение по общине Виссариона
 
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