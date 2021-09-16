https://ria.ru/20210916/strelby-1750332301.html
Северный флот провел стрельбы на учениях в Арктике
Северный флот провел стрельбы на учениях в Арктике - РИА Новости, 16.09.2021
Северный флот провел стрельбы на учениях в Арктике
Северный флот в ходе недавно завершившихся масштабных арктических учений провел шесть ракетных стрельб, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СФ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:17
2021-09-16T14:17
2021-09-16T14:17
безопасность
северный флот вмф россии
карское море
новосибирские острова
земля александры
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Северный флот в ходе недавно завершившихся масштабных арктических учений провел шесть ракетных стрельб, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СФ."В ходе практических действий завершившегося учения с арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования", - рассказали на флоте.По данным пресс-службы, стрельбу крылатыми ракетами "Гранит" выполнили атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и атомная подлодка "Орёл", противокорабельными ракетами "Вулкан" и "Москит" - крейсер "Маршал Устинов" и эсминец "Адмирал Ушаков", а береговые комплексы "Бал" и "Бастион" отстрелялись по морским целям с полуострова Средний и арктического острова Земля Александры.Практические действия в ходе учений отрабатывались у архипелага Земля-Франца Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей, а также моря Лаптевых в районе Новосибирских островов.К участию в маневрах привлекалось до 8000 человек личного состава, около 800 единиц боевой и специальной техники, из них – около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, до 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.Подлодки и надводные корабли, в том числе флагман "Пётр Великий", а также подразделения соединений армейского корпуса Северного флота, задействованные в учениях, вернулись на свои базы. "В море остались несколько кораблей, отрабатывающих плановые задачи боевой подготовки и несущих боевое дежурство", - уточнили в пресс-службе флота.
https://ria.ru/20210916/strelba-1750264504.html
https://ria.ru/20210912/podlodka-1749726656.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, северный флот вмф россии, карское море, новосибирские острова, земля александры
Северный флот провел стрельбы на учениях в Арктике
Северный флот провел шесть стрельб крылатыми ракетами во время учений в Арктике
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Северный флот
в ходе недавно завершившихся масштабных арктических учений провел шесть ракетных стрельб, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе СФ.
"В ходе практических действий завершившегося учения с арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования", - рассказали на флоте.
По данным пресс-службы, стрельбу крылатыми ракетами "Гранит" выполнили атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" и атомная подлодка "Орёл", противокорабельными ракетами "Вулкан" и "Москит" - крейсер "Маршал Устинов" и эсминец "Адмирал Ушаков", а береговые комплексы "Бал" и "Бастион" отстрелялись по морским целям с полуострова Средний и арктического острова Земля Александры
.
Практические действия в ходе учений отрабатывались у архипелага Земля-Франца Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей
, а также моря Лаптевых в районе Новосибирских островов
.
К участию в маневрах привлекалось до 8000 человек личного состава, около 800 единиц боевой и специальной техники, из них – около 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, до 120 летательных аппаратов, до 50 кораблей и судов обеспечения.
Подлодки и надводные корабли, в том числе флагман "Пётр Великий", а также подразделения соединений армейского корпуса Северного флота, задействованные в учениях, вернулись на свои базы. "В море остались несколько кораблей, отрабатывающих плановые задачи боевой подготовки и несущих боевое дежурство", - уточнили в пресс-службе флота.