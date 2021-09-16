https://ria.ru/20210916/strelba-1750387457.html

В Перми задержали пенсионера, открывшего стрельбу у детского сада

В Перми задержали пенсионера, открывшего стрельбу у детского сада - РИА Новости, 16.09.2021

В Перми задержали пенсионера, открывшего стрельбу у детского сада

Пенсионер, открывший стрельбу в доме вблизи детского сада в Перми, задержан правоохранителями, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:56

2021-09-16T17:56

2021-09-16T17:56

происшествия

пермь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ПЕРМЬ, 16 сен - РИА Новости. Пенсионер, открывший стрельбу в доме вблизи детского сада в Перми, задержан правоохранителями, сообщили РИА Новости в краевом ГУМВД.По данным ведомства, инцидент произошёл в доме на улице Свиязева в Перми в четверг около 11.00 (09.00 мск). Согласно карте Перми, рядом со указанным местом находится детский сад. О выстрелах в полицию сообщили жители.Местные СМИ указывают, что мужчина производил выстрелы из окна, после этого он пытался закрыться в квартире."В ходе спецоперации полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии проникли в жилище и задержали хозяина квартиры. Им оказался пенсионер 1940 года рождения", — рассказали в ведомстве.В ходе инцидента никто не пострадал. Правоохранители изъяли оружие с признаками переделки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, добавили в полиции.

https://ria.ru/20210915/samara-1750157558.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)