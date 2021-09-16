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Подлодка Черноморского флота выполнила стрельбу торпедами на учениях
Подлодка Черноморского флота выполнила стрельбу торпедами на учениях - РИА Новости, 16.09.2021
Подлодка Черноморского флота выполнила стрельбу торпедами на учениях
Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" выполнила на учениях стрельбы торпедами по кораблю условного противника, сообщили... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T09:17
2021-09-16T09:17
безопасность
вмф рф
черноморский флот вмф россии
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" выполнила на учениях стрельбы торпедами по кораблю условного противника, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе флота."Подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб. Экипаж "Великого Новгорода" успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели", - сказали в пресс-службе.Надводный корабль условного противника в рамках учений имитировал на допустимой безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей флота, уточнили на флоте.Субмарина вела стрельбу практическими торпедами - после тренировки все они были подняты из воды катером-торпедоловом."Эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на "хорошо", - добавили в пресс-службе ЧФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210912/strelby-1749728606.html
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безопасность, вмф рф, черноморский флот вмф россии, россия
09:17 16.09.2021
 
Подлодка Черноморского флота выполнила стрельбу торпедами на учениях

Подлодка "Великий Новгород" выполнила стрельбы торпедами по кораблю условного противника

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Великий Новгород"
Подводная лодка Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота (ЧФ) "Великий Новгород" выполнила на учениях стрельбы торпедами по кораблю условного противника, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе флота.
"Подводники совершили переход в полигон боевой подготовки, провели подготовительные упражнения и погрузились на заданную глубину для проведения стрельб. Экипаж "Великого Новгорода" успешно выполнил поставленные задачи и провел стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели", - сказали в пресс-службе.
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Надводный корабль условного противника в рамках учений имитировал на допустимой безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей флота, уточнили на флоте.
Субмарина вела стрельбу практическими торпедами - после тренировки все они были подняты из воды катером-торпедоловом.
"Эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на "хорошо", - добавили в пресс-службе ЧФ.
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