https://ria.ru/20210916/ssha-1750360998.html

МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы - РИА Новости, 16.09.2021

МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы

Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:22

2021-09-16T16:22

2021-09-16T19:42

сша

москва

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов."Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — отметила дипломат.Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этому вопросу. При этом в США сказали, что на встрече обсуждались пути стабилизации двусторонних отношений. Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210916/zakharova-1750357093.html

https://ria.ru/20210916/zakon-1750345605.html

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сша, москва, госдума рф, россия