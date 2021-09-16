https://ria.ru/20210916/ssha-1750360998.html
МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы - РИА Новости, 16.09.2021
МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:22
2021-09-16T16:22
2021-09-16T19:42
сша
москва
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_0:0:3314:1865_1920x0_80_0_0_8a2dcc05dd54dffb3a7de2e94bd2e08a.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Москва предостерегает Вашингтон и американские компании от дальнейшего вмешательства во внутренние дела России и напоминает, что ее терпение может закончиться, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее ведомство направило в США "неопровержимые доказательства" нарушения иностранными интернет-платформами российского законодательства: они отказались убрать запрещенный контент, что выглядит критично в преддверии выборов."Мы исходим из того, что власти США незамедлительно предпримут исчерпывающие меры по выполнению наших требований. Как вы знаете, терпение российской стороны, которая пока воздерживалась от возведения барьеров для американского бизнеса в России, не безгранично", — отметила дипломат.Накануне глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что в Вашингтон передали всю информацию по проблеме и ожидают объяснений.В пятницу американского посла в России Джона Салливана вызывали на Смоленскую-Сенную площадь по этому вопросу. При этом в США сказали, что на встрече обсуждались пути стабилизации двусторонних отношений. Голосование на парламентских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
https://radiosputnik.ria.ru/20210916/zakharova-1750357093.html
https://ria.ru/20210916/zakon-1750345605.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739934654_324:0:2877:1915_1920x0_80_0_0_1ab22c2b20d67bfae138794ca3248df8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, госдума рф, россия
16:22 16.09.2021 (обновлено: 19:42 16.09.2021)
МИД пригрозил американскому бизнесу санкциями из-за вмешательства в выборы
МИД пообещал принять меры из-за вмешательства США в российские выборы