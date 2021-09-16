https://ria.ru/20210916/spielberg-1750205431.html
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга - РИА Новости, 16.09.2021
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
Вышел трейлер фильма "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:50
2021-09-16T00:50
2021-09-16T00:50
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, сообщает Screen Rant.Картина основана на легендарном мюзикле Леонарда Бернстайна. В ней рассказывается о вражде двух нью-йоркских банд. Группировка "Ракеты" состоит их потомков белых эмигрантов. Пуэрториканцы называют себя "Акулами". Тони, бывшего члена "Ракет", сыграл Энсел Элгорт. Его персонаж влюбляется в Марию, сестру главаря "Акул", чей образ воплотила Рэйчел Зеглер. "Вестсайдская история" дебютировала на бродвейской сцене в 1957 году. Через четыре года вышла киноверсия мюзикла. Режиссерами проекта стали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина была номинирована в 11-ти категориях на "Оскар" в 1962-м и получила десять заветных статуэток. Премьера тизера "Вестсайдской истории" Спилберга состоялась в апреле на 93-ей церемонии вручения премии "Оскар". В опубликованном сегодня трейлере показано больше деталей. Например, в нем изображена семья Марии и то, как родственники девушки отреагировали на ее роман с Тони. В российский прокат фильм выйдет 9-го декабря 2021 года.
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стивен спилберг, новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)