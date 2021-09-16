Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/spielberg-1750205431.html
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга - РИА Новости, 16.09.2021
Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга
Вышел трейлер фильма "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, сообщает Screen Rant. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:50
2021-09-16T00:50
культура
стивен спилберг
новости культуры
кино и сериалы
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750206338_158:0:1042:497_1920x0_80_0_0_9e2364dd12f2f21613406aa20d077f02.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, сообщает Screen Rant.Картина основана на легендарном мюзикле Леонарда Бернстайна. В ней рассказывается о вражде двух нью-йоркских банд. Группировка "Ракеты" состоит их потомков белых эмигрантов. Пуэрториканцы называют себя "Акулами". Тони, бывшего члена "Ракет", сыграл Энсел Элгорт. Его персонаж влюбляется в Марию, сестру главаря "Акул", чей образ воплотила Рэйчел Зеглер. "Вестсайдская история" дебютировала на бродвейской сцене в 1957 году. Через четыре года вышла киноверсия мюзикла. Режиссерами проекта стали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина была номинирована в 11-ти категориях на "Оскар" в 1962-м и получила десять заветных статуэток. Премьера тизера "Вестсайдской истории" Спилберга состоялась в апреле на 93-ей церемонии вручения премии "Оскар". В опубликованном сегодня трейлере показано больше деталей. Например, в нем изображена семья Марии и то, как родственники девушки отреагировали на ее роман с Тони. В российский прокат фильм выйдет 9-го декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210623/spielberg-1738066374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750206338_269:0:932:497_1920x0_80_0_0_501fe6cbc890bef03bb68e4b1fce1817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стивен спилберг, новости культуры, кино и сериалы, оскар (премия)
00:50 16.09.2021
 

Вышел трейлер "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Вестсайдская история" Стивена Спилберга, сообщает Screen Rant.
Картина основана на легендарном мюзикле Леонарда Бернстайна. В ней рассказывается о вражде двух нью-йоркских банд. Группировка "Ракеты" состоит их потомков белых эмигрантов. Пуэрториканцы называют себя "Акулами". Тони, бывшего члена "Ракет", сыграл Энсел Элгорт. Его персонаж влюбляется в Марию, сестру главаря "Акул", чей образ воплотила Рэйчел Зеглер.
"Вестсайдская история" дебютировала на бродвейской сцене в 1957 году. Через четыре года вышла киноверсия мюзикла. Режиссерами проекта стали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина была номинирована в 11-ти категориях на "Оскар" в 1962-м и получила десять заветных статуэток.
Премьера тизера "Вестсайдской истории" Спилберга состоялась в апреле на 93-ей церемонии вручения премии "Оскар". В опубликованном сегодня трейлере показано больше деталей. Например, в нем изображена семья Марии и то, как родственники девушки отреагировали на ее роман с Тони.
В российский прокат фильм выйдет 9-го декабря 2021 года.
Сценарист, продюсер и режиссер Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 07:09Культура
Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
 
КультураСтивен СпилбергНовости культурыКино и сериалыОскар (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния