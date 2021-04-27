https://ria.ru/20210427/spielberg-1729935034.html
Вышел тизер мюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер мюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер киномюзикла "Вестсайдская история", который снимает Стивен Спилберг. Премьера ролика состоялась во время 93-ей церемонии вручения премии "Оскар". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:31
2021-04-27T00:31
2021-04-27T00:31
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оскар (премия)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вышел тизер киномюзикла "Вестсайдская история", который снимает Стивен Спилберг. Премьера ролика состоялась во время 93-ей церемонии вручения премии "Оскар".Великий мюзикл Леонарда Бернстайна рассказывает о вражде двух нью-йоркских банд. В группировку "Ракеты" входят потомки белых эмигрантов, в "Акулах" состоят пуэрториканцы. Энсел Элгорт сыграл Тони — бывшего члена "Ракет". Его герой влюбляется в Марию, сестру предводителя "Акул". Эту роль исполнила Рэйчел Зеглер. Впервые на бродвейской сцене "Вестсайдская история" была представлена в 1957 году. В 1961 вышла киноверсия спектакля. Режиссерами ленты стали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина получила десять статуэток премии "Оскар", в том числе победила в главной номинации —"Лучший фильм". Российская премьера "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга запланирована на 9 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20210426/oskar-1729909171.html
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кино и сериалы, новости культуры, оскар (премия), стивен спилберг
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Вышел тизер киномюзикла "Вестсайдская история", который снимает Стивен Спилберг. Премьера ролика состоялась во время 93-ей церемонии вручения премии "Оскар".
Великий мюзикл Леонарда Бернстайна рассказывает о вражде двух нью-йоркских банд. В группировку "Ракеты" входят потомки белых эмигрантов, в "Акулах" состоят пуэрториканцы. Энсел Элгорт сыграл Тони — бывшего члена "Ракет". Его герой влюбляется в Марию, сестру предводителя "Акул". Эту роль исполнила Рэйчел Зеглер.
Впервые на бродвейской сцене "Вестсайдская история" была представлена в 1957 году. В 1961 вышла киноверсия спектакля. Режиссерами ленты стали Джером Роббинс и Роберт Уайз. Картина получила десять статуэток премии "Оскар", в том числе победила в главной номинации —"Лучший фильм".
Российская премьера "Вестсайдской истории" Стивена Спилберга запланирована на 9 декабря 2021 года.