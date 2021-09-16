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"Удар в спину". Вашингтон отказывается от НАТО ради третьей мировой

"Удар в спину". Вашингтон отказывается от НАТО ради третьей мировой - РИА Новости, 16.09.2021

"Удар в спину". Вашингтон отказывается от НАТО ради третьей мировой

И без того пестрая военно-политическая карта мира приросла еще одним блоком. США и Великобритания договорились превратить армию Австралии в значимую силу в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:03

2021-09-16T14:03

2021-09-16T14:22

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. И без того пестрая военно-политическая карта мира приросла еще одним блоком. США и Великобритания договорились превратить армию Австралии в значимую силу в Тихоокеанском регионе. На Зеленом континенте впервые появится атомный флот: союзники передадут Канберре и технологии, и ядерное сырье. Это сильно встревожило других членов НАТО. О возможных последствиях — в материале РИА Новости.Враг между строкОбычно тихая в информационном плане Австралия неожиданно наделала шуму. На встрече с лидерами США и Великобритании глава государства Скотт Моррисон заявил о масштабном военном проекте. Имя ему AUKUS.За аббревиатурой кроются десятки контрактов на миллиарды долларов, которые Канберра инвестирует во флот: например, эсминцы класса Hobart оснастят противокорабельными ракетами LRASM, способными поражать цели на расстоянии до 900 километров. Дальнобойное высокоточное оружие получат и палубные истребители EA-18G, F-18 и F-35 — их, кстати, закажут еще больше.Появятся у австралийцев и знаменитые "Томагавки" — ими вооружат корабли, самолеты и новые подводные лодки. Причем атомные — первые восемь введут в строй к 2036-му.Именно соглашение о субмаринах стало костяком проекта AUKUS. Американцы передадут Австралии все необходимые для их строительства технологии, а также обогащенный уран. До этого Вашингтон делился информацией такого уровня только с Лондоном.Пока на судоверфях (их, разумеется, тоже модернизируют) будут собирать подлодки, в бухтах континента "пропишутся" американские атомоходы. Ради чего такие усилия, в соглашении не уточняется. Но и так ясно: под боком Китай. Как ожидается, с поддержкой США и Британии Австралия возьмет под контроль всю Океанию.В Пекине уже отреагировали, причем жестко. Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что сотрудничество трех государств в области атомных подлодок "серьезно подрывает региональный мир и стабильность, усиливает гонку вооружений", а также вредит международным усилиям по нераспространению ядерного оружия.Выхода нетЭто встревожило даже союзников Канберры. Австралия одной из первых в конце 1960-х подписала и ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия. Дебаты на эту тему, то и дело вспыхивающие среди военных, правительство последовательно гасило.Последний всплеск обсуждений случился три года назад: эксперты советовали отступиться от принципов из-за "растущей китайской угрозы". Но и тогда премьер четко озвучил линию властей. Вскоре кабинет министров утвердил десятилетний план перевооружения армии стоимостью 270 миллиардов австралийских долларов. Про немирный атом там тоже ни слова. И сейчас Скотт Моррисон вынужден оправдываться."Позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал, — уверял он журналистов. — Мы продолжим выполнять все наши обязательства по нераспространению".Поверили не все. Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн предупредила соседей, что не пустит атомные субмарины в свои территориальные воды. И не забыла уколоть Канберру: ее-то страна будет "придерживаться правил поведения" в Тихоокеанском регионе.AUKUS действительно полностью меняет расклад сил. Вашингтон загоняет Австралию в опасное противостояние с мощными вооруженными силами Китая, полагает военный эксперт Виктор Мураховский."Штаты втянут Канберру в антикитайскую коалицию без возможности выхода оттуда, — говорит он. — В перспективе это создаст серьезную военную угрозу прежде всего для австралийской стороны".Более того, соглашение подрывает довольно хрупкий баланс в регионе, что, безусловно, беспокоит и других игроков."Ведь понятно: если Россия, Китай, Индия и НАТО вступят в схватку, то это будет война на взаимное уничтожение", — отмечает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.Расколотый союзПри этом, по мнению Соколова, пострадать могут и союзники по НАТО, где в последнее время и так не все гладко. Заключив соглашение с американцами, Австралия сильно обидела французских партнеров.В 2016-м Канберра и Париж подписали контракт на строительство 12 неатомных подлодок общей стоимостью 66 миллиардов долларов. Но теперь Франция вынуждена его разорвать. В Елисейском дворце в выражениях не стеснялись."Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Доверие подорвано. И сегодня я в гневе", — заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.Министр обороны Флоранс Парли открыто назвал виновника: США, чье поведение не только отталкивает от Франции союзников, но и показывает "отсутствие согласованности" в альянсе.Все это, по убеждению Парли, чревато большими проблемами "в свете беспрецедентных вызовов" в Индо-Тихоокеанском регионе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, франция, мид кнр, нато, жан-ив ле дриан, академия геополитических проблем, флоранс парли, россия, чжао лицзянь